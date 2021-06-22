Тише стало во всех городах. Минута молчания прошла в Беларуси

Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защитники Родины, невинные жертвы нацизма, люди, умершие в тылу от голода и лишений. Сегодня мы вспоминаем о каждом из них. 80 лет, прошедшие с того момента, как немецко-фашистские войска перешли границу, не стерли боль войны в народной памяти. Тому подтверждение тысячи людей, пришедшие ровно в полдень к мемориалам в разных уголках Беларуси. В Гомеле таким местом общей памяти традиционно стала братская могила на площади Труда.

Жанна Гатальская, жительница Гомеля:

В Год народного единства мы проявляем единство, солидарность. Мы за мир, благополучие, за то, чтобы каждая семья жила в мире, в согласии. Я думаю, что каждый человек оценил цену подвига, цену мира, особенно в настоящее время.