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Все подразделения МЧС Минска присоединились ко Всебелорусской минуте молчания

22 июня 2021 13:48
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Новости Беларуси. К Всебелорусской минуте молчания присоединились минские спасатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все подразделения МЧС Минска присоединились ко Всебелорусской минуте молчания-1

Сотрудники МЧС почтили подвиг народа, противостоявшего врагу, и воинов, павших за свободу и мирное небо. Руководство городского управления, представители районных отделов по чрезвычайным ситуациям и все пожарные аварийно-спасательных частей города поучаствовали в акции.

Все подразделения МЧС Минска присоединились ко Всебелорусской минуте молчания-4

Ровно в 12:00 в каждом подразделении МЧС столицы также была объявлена минута молчания.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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