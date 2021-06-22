Все подразделения МЧС Минска присоединились ко Всебелорусской минуте молчания

Новости Беларуси. К Всебелорусской минуте молчания присоединились минские спасатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники МЧС почтили подвиг народа, противостоявшего врагу, и воинов, павших за свободу и мирное небо. Руководство городского управления, представители районных отделов по чрезвычайным ситуациям и все пожарные аварийно-спасательных частей города поучаствовали в акции.