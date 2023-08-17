Холод, баланда с гнилой капустой, нары. Что происходило в латышском Саласпилсе — воспоминания узницы

Новости Беларуси. Зверства фашистов – преступления без срока давности! Это бесспорный факт. И они не останутся безнаказанными. В Витебской области установлено почти 70 новых мест массовых захоронений мирных жителей в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факты удалось выявить в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Счет идет на десятки тысяч безвинно убитых. За время оккупации немцы провели на территории Витебской области десятки карательных операций. Жгли деревни вместе с населением, а часть людей увозили в концлагеря. В западных районах ближайшим был латышский Саласпилс. От того, что пришлось пережить его узникам, бросает в дрожь. Чтобы помнили – репортаж Виктора Пралича.

Полина Кособуцкая всю свою профессиональную деятельность посвятила детям. Педиатр сейчас на заслуженном отдыхе. Помогать малышам стало делом ее жизни. Ведь в далеких 1940-х фашисты лишили детства саму Полину. В 1943 году в 4-летнем возрасте вместе с мамой и братом она попала в концентрационный лагерь под Ригой – Саласпилс. Холод, баланда с гнилой капустой, нары. Это фрагменты страшных воспоминаний.

Полина Кособуцкая, малолетняя узница:

Периодически забирали детей, как говорили, в больницу. Водили детей строем и брали кровь. Было такое мнение, что детская кровь оздоравливает. Ну, правильно, улучшает иммунитет для немецких офицеров. У старших детей брали побольше, у младших поменьше. Семья Полины Кособуцкой – одна из тысяч угнанных в лагеря в ходе карательной операцией «Зимнее волшебство». Оккупанты отличались крайней бесчеловечностью в отношении мирного населения. Даже спустя десятилетия смотреть на истлевшую детскую обувь и предметы быта без кома в горле невозможно. Это все, что осталось, от 20 жителей деревни Коковчино под Сенно.

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается. В его основе исторические факты и страшные воспоминания свидетелей и пострадавших от рук фашистов, устраивавших бесчинства над нашим народом.

Игорь Белоусов, заместитель прокурора Витебской области:

С апреля 2021 года, с момента возбуждения уголовного дела, только в Витебской области было в рамках расследования данного уголовного дела допрошено свыше 2,5 тысячи свидетелей и потерпевших. Столько же примерно было проведено других следственных действий по этому уголовному делу. Это осмотры мест происшествий, экспертизы назначались. Преступления против мира не имеют срока давности. Уверена в этом и малолетний узник Полина Кособуцкая. Пособников Гитлера она не простила и спустя десятки лет. А письма с официальными извинениями так и оставила без ответа.