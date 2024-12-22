Настоящая потребительская паника охватила Польшу, где наблюдается рост цен на сливочное масло. По сравнению с прошлым декабрем, этот продукт подорожал на 30 %, сообщили в программе Новости «Неделя» на СТВ.

Варшава винит в росте цены мировые проблемы с молоком, но простые поляки видят проблему в другом или, скорее, в других. Так, по данным местного исследовательского института, большинство поляков обвинили в росте цен на масло премьер-министра Туска. В этом деле может быть замешен президент Национального банка и лидер оппозиции, считают граждане Польши.

Неприятные ценовые сюрпризы ждут и жителей Прибалтики. В Вильнюсе решили ввести тотальный контроль цен и создать для этого отдельный госорган. А как же демократия, где не только народы, но и цены свободные?

Экономический спад в Литве происходит на фоне разрыва отношений с Беларусью и из-за финансирования конфликта в Украине. Вильнюс потратил на оборону уже более 2 миллиарда евро и готов увеличить ставки в следующем году, в то время как в стране растет число людей, которые не могут купить даже минимальный продуктовый набор – это больше 20 % населения.