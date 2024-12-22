Европейцы от безысходности грабят магазины! Собираются ли власти Польши и Прибалтики решать финансовые проблемы?
Настоящая потребительская паника охватила Польшу, где наблюдается рост цен на сливочное масло. По сравнению с прошлым декабрем, этот продукт подорожал на 30 %, сообщили в программе Новости «Неделя» на СТВ.
Варшава винит в росте цены мировые проблемы с молоком, но простые поляки видят проблему в другом или, скорее, в других. Так, по данным местного исследовательского института, большинство поляков обвинили в росте цен на масло премьер-министра Туска. В этом деле может быть замешен президент Национального банка и лидер оппозиции, считают граждане Польши.
Неприятные ценовые сюрпризы ждут и жителей Прибалтики. В Вильнюсе решили ввести тотальный контроль цен и создать для этого отдельный госорган. А как же демократия, где не только народы, но и цены свободные?
Экономический спад в Литве происходит на фоне разрыва отношений с Беларусью и из-за финансирования конфликта в Украине. Вильнюс потратил на оборону уже более 2 миллиарда евро и готов увеличить ставки в следующем году, в то время как в стране растет число людей, которые не могут купить даже минимальный продуктовый набор – это больше 20 % населения.
Как власти Польши и Прибалтики собираются решать финансовые проблемы? И собираются ли?
Вот она, черная пятница по-европейски.
Хороводы вокруг елки в торговом центре Риги водили недолго. Маркетинговых ход производителя чипсов действительно привлек публику. Чего не ожидали, так это массового разграбления. История громкая и сразу вызвала критику в адрес правительства. Секретарь Сейма обвинил в случившемся прибалтийских чиновников.
Эдвард Смилтенс, секретарь Сейма Латвии:
Мы вступаем в эпоху декаданса, то есть падения ценностей. И общество понимает, что если министр может лгать или тратить миллионы, миллиарды, то он может взять и ту пачку чипсов за 2 евро.
Зимой традиционно из европейских магазинов выносят больше. В топе кофе, алкоголь, сыр и духи. От греха подальше супермаркеты даже стали защищать некоторые товары колючей проволокой. Такую меру связывают в том числе и с ростом цен.
Илзе Приедите, директор по маркетингу:
У воров разные мотивы. Возможно, люди предпочитают в данный момент положить что-то в карман, потому что они просто не могут позволить себе купить все необходимое для повседневной жизни с учетом инфляции и увеличения ежемесячных расходов.
Прибалтика давно стоит на военных рельсах. Строительство баз, закупка вооружения, ремонт старой техники, проведение учений – все это обходится стране в копеечку, да не в одну. Литва планирует повысить военные расходы. И дело не в том, что этого невозможно достичь. Возможно. Вопрос: какой ценой?
Гитанас Науседа, президент Литвы:
Сейчас оборонный бюджет Литвы составляет 3,2 % ВВП. Мы нацелены даже выше – сейчас мы работаем над разработкой армейской дивизии к 2030 году, достижение этой цели потребует отчислять 5 % ВВП на оборону ежегодно, и мы готовы к этому.
Зато к этому не готовы кошельки обычных граждан. И это уже становится заметно. Правительство и во вовсе развернулось на 180: там решили ввести тотальный контроль цен и создать для этого отдельный госорган. Но прогнозы лучше не стали. А если бы и стали, то обещания еврочиновников, как говорится, на хлеб не намажешь.
В Польше это ощутили буквально: страна столкнулась с дефицитом масла. Сливочные запасы во всех смыслах тают на глазах, цены растут. Сегодня 200 граммов продукта в польских магазинах стоят 7-8 белорусских рублей. Цена вдвое больше нашей. И для Варшавы эта картина маслом теперь дело государственной важности.
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