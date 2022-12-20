Хищения на сумму 2,5 млн рублей. Крупную группировку хакеров разоблачили СК и МВД Беларуси

Новости Беларуси. 1 500 фактов хищения денежных средств на сумму 2,5 миллиона рублей. Крупную хакерскую группировку разоблачили сотрудники СК и МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По версии следствия, киберпреступники при помощи вредоносного программного обеспечения получали доступ к карт-счетам пользователей одной из популярных белорусских торговых интернет-площадок. Задержаны 16 человек, восемь из них под стражей. Некоторые фигуранты дела – несовершеннолетние. Один их таких начал свою деятельность в 13 лет, он разрабатывал вирусный софт для преступников. Было установлено, что более 1 300 участников группы физически находились не только в Беларуси, но и в России, Украине, Казахстане, Польше и других странах.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси:

Следователями были разработаны специальные методики аналитики, с помощью которой нам удалось детально изучить структуру данной скан-группы, детально проанализировать механизм совершаемых преступлений. Более того, модифицировать те программные продукты, которые использовали преступники, дабы сделать совершение преступления невозможным.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси:

Это хорошо спланированная организованная группа. Это не просто голос посредством связи либо телефонного звонка, где представлялись работником банка, сотрудником правоохранительной системы. Либо просто на одной из торговых площадок пытались, грубо говоря, развести либо вывести на определенную модель поведения.