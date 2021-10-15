Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики

Новости Беларуси. Вопросы здравоохранения должны быть вне политики. Об этом 15 октября заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Сегодня он встречался с белорусскими депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в основном шла о борьбе с коронавирусом. Но были затронуты и другие вопросы. В частности, зарубежный гость отметил уровень белорусской медицины, приведя в качестве примера нашу модель организации первичной помощи. Во многом благодаря хорошо выстроенной системе страна достойно справляется с COVID-19. Время показало, что к такому вызову были готовы не все. В период пандемии, когда нужно решать и много других проблем, вопросы здравоохранения в Беларуси остались в приоритете – за это особенная благодарность от представителя ВОЗ. Ханс Клюге также выразил уверенность, что наша страна будет делиться своим опытом в составе Исполкома ВОЗ, в который Беларусь вошла в 2020 году.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В основе той модели, которая была избрана для лечения коронавирусной инфекции именно в первую волну, во-первых, состояние нашей системы здравоохранения. То, что мы сохранили инфекционные койки, достаточное количество точек кислорода, обученных специалистов, разработанных протоколов, – это, конечно, привело к успеху.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прибыл в Беларусь, чтобы лично изучить эпидобстановку. Чиновник успел принять участие в профильном заседании СНГ, посетить детскую инфекционную больницу. На встрече с главой государства высказал мнение, что у Беларуси большой потенциал в развитии сотрудничества. О чём договорились Александр Лукашенко и директор Европейского бюро ВОЗ? Читайте здесь.