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Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики

15 октября 2021 15:14
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Новости Беларуси. Вопросы здравоохранения должны быть вне политики. Об этом 15 октября заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Сегодня он встречался с белорусскими депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики-1

Речь в основном шла о борьбе с коронавирусом. Но были затронуты и другие вопросы. В частности, зарубежный гость отметил уровень белорусской медицины, приведя в качестве примера нашу модель организации первичной помощи. Во многом благодаря хорошо выстроенной системе страна достойно справляется с COVID-19. Время показало, что к такому вызову были готовы не все. В период пандемии, когда нужно решать и много других проблем, вопросы здравоохранения в Беларуси остались в приоритете – за это особенная благодарность от представителя ВОЗ. Ханс Клюге также выразил уверенность, что наша страна будет делиться своим опытом в составе Исполкома ВОЗ, в который Беларусь вошла в 2020 году.  

Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики-4

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В основе той модели, которая была избрана для лечения коронавирусной инфекции именно в первую волну, во-первых, состояние нашей системы здравоохранения. То, что мы сохранили инфекционные койки, достаточное количество точек кислорода, обученных специалистов, разработанных протоколов, это, конечно, привело к успеху.  

Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики-7

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прибыл в Беларусь, чтобы лично изучить эпидобстановку. Чиновник успел принять участие в профильном заседании СНГ, посетить детскую инфекционную больницу. На встрече с главой государства высказал мнение, что у Беларуси большой потенциал в развитии сотрудничества.  

О чём договорились Александр Лукашенко и директор Европейского бюро ВОЗ? Читайте здесь.

Ханс Клюге в Минске: вопросы здравоохранения должны быть вне политики-10

Своими впечатлениями и планами Ханс Клюге поделился с нашим телеканалом. Не пропустите в это воскресенье, 17 октября, в программе «Неделя» в 19:30 эксклюзивное интервью с экспертом ВОЗ.  

# Медицина # общество # Ханс Клюге # Людмила Макарина-Кибак # Александр Лукашенко # Фотофакт

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