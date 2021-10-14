Ханс Клюге в Беларуси: мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 октября встретился с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ханс Клюге подчеркнул: ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень. Сегодня с Министерством здравоохранения Беларуси был подписан очередной план сотрудничества на следующие два года.
Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:
Этим утром мы с министром здравоохранения Беларуси подписали двухгодичный план, который касается, во-первых, общего медицинского охвата, чтобы каждый имел доступ к медицинской помощи вне зависимости от социального и финансового положения. В этом направлении Беларусь показывает достойные результаты, главным образом за счет того, что сохранила базу здравоохранения со времен СССР и наполнила ее новым качественным содержанием. Также мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов. И, конечно, новым элементом должна стать совместная работа по цифровизации медицинских услуг.
Отметим, глава Европейского бюро приехал в Минск еще накануне, чтобы обсудить актуальные вызовы в здравоохранении на площадке профильного заседания СНГ. Эпидобстановку в Беларуси директор регионального бюро сегодня оценил лично, посетив одну из столичных больниц.
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