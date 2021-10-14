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Ханс Клюге в Беларуси: мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов

14 октября 2021 13:08
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 14 октября встретился с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ханс Клюге подчеркнул: ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень. Сегодня с Министерством здравоохранения Беларуси был подписан очередной план сотрудничества на следующие два года.  

Ханс Клюге в Беларуси: мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов-1

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:
Этим утром мы с министром здравоохранения Беларуси подписали двухгодичный план, который касается, во-первых, общего медицинского охвата, чтобы каждый имел доступ к медицинской помощи вне зависимости от социального и финансового положения. В этом направлении Беларусь показывает достойные результаты, главным образом за счет того, что сохранила базу здравоохранения со времен СССР и наполнила ее новым качественным содержанием. Также мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов. И, конечно, новым элементом должна стать совместная работа по цифровизации медицинских услуг. 

Ханс Клюге в Беларуси: мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов-4

Отметим, глава Европейского бюро приехал в Минск еще накануне, чтобы обсудить актуальные вызовы в здравоохранении на площадке профильного заседания СНГ. Эпидобстановку в Беларуси директор регионального бюро сегодня оценил лично, посетив одну из столичных больниц.  

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Ханс Клюге # Александр Лукашенко # Фотофакт

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