Ханс Клюге в Беларуси: мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов

Ханс Клюге подчеркнул: ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень. Сегодня с Министерством здравоохранения Беларуси был подписан очередной план сотрудничества на следующие два года.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Этим утром мы с министром здравоохранения Беларуси подписали двухгодичный план, который касается, во-первых, общего медицинского охвата, чтобы каждый имел доступ к медицинской помощи вне зависимости от социального и финансового положения. В этом направлении Беларусь показывает достойные результаты, главным образом за счет того, что сохранила базу здравоохранения со времен СССР и наполнила ее новым качественным содержанием. Также мы намерены продолжить сотрудничество по снижению стоимости медпрепаратов. И, конечно, новым элементом должна стать совместная работа по цифровизации медицинских услуг.