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Хакеры пообещали обрушить веб-сайты правительства Великобритании, если Ассанжа выдадут Швеции

10 декабря 2010 12:55
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Киберпреступники поставили ультиматум официальному Лондону.

Хакеры из группировки «Анонимы» заявили, что если Джулиана Ассанжа выдадут Швеции, то они обрушат веб-сайты правительства Великобритании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ассанжа арестовали во вторник, его подозревают в изнасилованиях на территории Швеции. Однако многие считают эти обвинения сфабрикованными из-за деятельности детища Ассанжа, скандально известного интернет-ресурса «Викиликс», который ранее опубликовал сотни тысяч секретных документов о военной операции США в Ираке, и переписку американских дипломатов.

Арест Джулиана Ассанжа

Арест Джулиана Ассанжа

Арест Джулиана Ассанжа

Ход атаки на сайт компании Visa

Ход атаки на сайт компании Visa

# общество # Фотофакт # Хакеры

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