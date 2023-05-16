Прямой эфир

Губернатор Владимирской области принял участие в возложении цветов на площади Победы в Минске

16 мая 2023 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь укрепляет экономические связи с регионами России. С визитом в Минске делегация Владимирской области во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Этот день поездки начался с обязательной церемонии дипломатического протокола. Утром российские гости возложили цветы к монументу на площади Победы, почтив память защитников у Вечного огня.  

Губернатор Владимирской области принял участие в возложении цветов на площади Победы в Минске-1

Губернатор Владимирской области принял участие в возложении цветов на площади Победы в Минске-3

Беларусь и Владимирскую область связывает многолетнее сотрудничество. Но пришло время расширить горизонты. В 2022 году взаимный товарооборот составил 413 миллионов долларов, и эта цифра может быть увеличена. Российская сторона рассчитывает, что нынешний визит придаст новый импульс экономическим отношениям. Накануне в белорусской столице уже прошел ряд деловых встреч. Подписано 11 соглашений о сотрудничестве.  

Губернатор Владимирской области принял участие в возложении цветов на площади Победы в Минске-6

Беларусь и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве. Договорились о деловых контактах – подробности.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Авдеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня её образования
16 мая 2023 08:03

Президент Беларуси поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня её образования

В Мьянме жертвами циклона «Мокко» стали 6 человек
16 мая 2023 07:33

В Мьянме жертвами циклона «Мокко» стали 6 человек

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске
16 мая 2023 07:12

«Я хочу защищать свою Родину». Военно-патриотический клуб МВД открыли в Пинске