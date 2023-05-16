Губернатор Владимирской области принял участие в возложении цветов на площади Победы в Минске

Беларусь укрепляет экономические связи с регионами России. С визитом в Минске делегация Владимирской области во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот день поездки начался с обязательной церемонии дипломатического протокола. Утром российские гости возложили цветы к монументу на площади Победы, почтив память защитников у Вечного огня.
Беларусь и Владимирскую область связывает многолетнее сотрудничество. Но пришло время расширить горизонты. В 2022 году взаимный товарооборот составил 413 миллионов долларов, и эта цифра может быть увеличена. Российская сторона рассчитывает, что нынешний визит придаст новый импульс экономическим отношениям. Накануне в белорусской столице уже прошел ряд деловых встреч. Подписано 11 соглашений о сотрудничестве.
Беларусь и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве. Договорились о деловых контактах – подробности.