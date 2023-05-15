Беларусь и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве. Договорились о деловых контактах

Санкции сближают Беларусь с российскими регионами. Такое партнерство в нынешних условиях приобретает стратегический смысл в сфере экономики. Об этом не раз говорил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот очередной шаг – сегодня, 15 мая, подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской и Владимирской торгово-промышленными палатами.

На встрече в Минске стороны рассмотрели актуальные вопросы и перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Договорились регулярно обмениваться визитами, проводить бизнес-встречи, выставки и ярмарки, чтобы укреплять двусторонние деловые контакты. Это необходимо для обмена коммерческими предложениями и поиска потенциальных партнеров. В нынешних геополитических условиях санкционного давления вопросы кооперационных связей и элементов импортозамещения выходят на первый план. И надо сказать, что Владимирская область уже нашла среди белорусских предприятий тех, кто станет достойной заменой бывшим западным партнерам.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

Для владимирских предприятий одним из элементов у нас было партнерство с чешской компанией, производящей двигатели. Теперь двигатели спокойно в Минске становятся на нашу аграрную технику, поэтому это абсолютно практическая вещь, абсолютно деловые контакты, которые приводят к увеличению импортного и экспортного товарооборота.

После подписания соглашения между торгово-промышленными палатами Беларуси и Владимирской области будет заключено еще несколько договоров о сотрудничестве уже между предприятиями. Это должно привести к значительному росту объема взаимной торговли.