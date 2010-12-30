Губернатор Владимир Дворник утвержден Гомельским областным Советом депутатов

Владимир Дворник назначен на эту должность указом Президента. До этого опытный руководитель возглавлял одно из лучших аграрных предприятий страны, а последний год работал председателем Мозырского райисполкома.

Представляя областному Совету депутатов нового руководителя региона, Глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей выразил уверенность, что новый губернатор сможет сохранить все лучшие традиции Гомельщины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Владимир Андреевич Дворник вступает в должность в весьма ответственное время. Начинает новая пятилетка, очень напряженная и весьма непростая. Надеюсь, что при вашей активной помощи и поддержке Владимир Андреевич сможет успешно решать те масштабные задачи, которые стоят перед Гомельской областью.

Владимир Дворник председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Нам только надо работать и двигать нашу область дальше и дальше. Социальная сфера всегда идет после производства, промышленности, сельского хозяйства — реального сектора экономики. Поэтому, когда мы зарабатываем деньги, тогда и появляется возможность финансировать и развивать социальную сферу. Они не разделимы. Работать надо всем.