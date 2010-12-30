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А. Лукашенко посещает дом-интернат для ветеранов войны и труда в Минском районе

30 декабря 2010 14:02
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Александр Лукашенко знакомится с организацией работы по социальной поддержке пожилых людей. Традиционно накануне Нового года глава государства посещает один из социальных объектов. Сегодня это дом-интернат для ветеранов войны и труда «Свитанок» в поселке Тресковщина Минского района.

Президент ознакомился с условиями проживания. В целом речь пойдет о социальной поддержке ветеранов и пожилых людей в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Малинок, директор ГУ «Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда “Світанак”»:
На каждого человека — отдельный номер порядка 12 кв. м. жилой площади, на считая санузлов и коридоров. В каждом номере — отдельный санузел, обеспечена безбарьерная среда, чтобы люди могли свободно передвигаться как по номеру, так и по интернату, не зависимо от того, ограничены их возможности на передвижение или нет. К тому же, в каждом номере есть телевизор.

Серафима Носкова, ветеран труда:
Это настоящий дворец! Я в таком не бывала! Даже слов нет. Можно сказать, это отдельные квартиры для каждого. Все удобства, всё на месте. А какие здесь окрестности!

Нина Прохорова, ветеран труда:
Я в восторге! Персонал здесь очень хороший. Есть всё, о чем я мечтала, — тренажерный зал, библиотека, трудотерапия. Всё очень хорошо, всё очень нравится. Я в восторге! 

# общество

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