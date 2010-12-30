А. Лукашенко: У нас на учете каждый одинокий, каждый старик

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая дом-интернат для ветеранов войны и труда «Свiтанак». Традиционно накануне Нового года глава государства посещает один из социальных объектов. Александр Лукашенко ознакомился с организацией работы по поддержке пожилых людей и дал поручение развивать в стране рентные услуги.

Пожилые люди в Беларуси получат возможность пожизненного обслуживания в обмен на недвижимость. Президент ответил и на вопросы журналистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Глава государства ознакомился с условиями проживания, посетил тренажерный зал, отделение физиотерапии, осмотрел комнаты.

Жильцы дома пригласили Александра Лукашенко за праздничный стол. Президент приехал не с пустыми руками: подарил хозяевам домашний кинотеатр и сладкий подарок. Общение было теплым. Ветераны признали, что здесь чувствуют себя как дома, а также поблагодарили Президента за внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, мне показывают людей, которым и жить тут еще рано: молодые, улыбающиеся. К сожалению, разные люди есть, и помогать им надо. На ближайшее будущее, на эту пятилетку, мы себе определили, чтобы старики не остались у нас. И не только старики, но и люди вашего возраста — вам до старости еще топать и топать. Чтобы люди одинокие, попавшие в беду, чувствовали государственную поддержку. Ну и дети, потому что государство ценится прежде всего по отношению к детям и старикам. С вами всё понятно. Одиноких мы будем поддерживать.

Если есть дети, плати деньги, мы заберем у тебя родителей, будем их содержать, смотреть за ними. Если нет детей, это уже наша забота.

Мы будем строить таких домов столько, сколько надо, потому что у нас на учете каждый одинокий, каждый старик.

Журналисты задали Президенту ряд вопросов, начиная от того, как А. Лукашенко встретит Новый год, до того, какие планы на 2011 год. В частности, каковы будут шаги в социальной политике, в том числе в отношении пожилых людей.

В преддверии президентских выборов представители оппозиции буквально кричали о том, что повышение пенсий, пособий, заработной платы — лишь пиар действующей власти. Но уже с 1 января произойдет очередное повышение минимальной заработной платы.

Александр Лукашенко:

Такой пиар очень дорого обходится государству, если он экономически не обоснован. Всё, что мы делали в социальном плане, было экономически обосновано.

Вы сказали о модернизации и о росте цен на энергоносители. Да, в какой-то мере это взаимосвязанные вопросы. Трудно модернизироваться, когда очень высокие цены на сырье, материалы и комплектующие. Но я бы не стал напрямую говорить о том, что если мы модернизацией будем заниматься, то люди должны ходить нищие. Ни в коем случае! Поживем — увидим. Но хочу сказать только одно, что мы ни в коем случае не будем перекладывать на людей те проблемы, которые можно решить, не перекладывая эти проблемы на их плечи. Будет лишняя копейка — эта копейка пойдет человеку. Каждый рубль мы отдадим человеку.

Президент всех поздравил с праздником и признался, что этот Новый год по традиции встретит в кругу своей семьи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».