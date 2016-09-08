Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь: Артист – всегда на работе! Досрочное голосование – хорошая возможность!

В Минске досрочное голосование на Парламентских выборах организовано 682 избирательных участках. На один из них мы отправились вместе с заслуженной артисткой Республики Беларусь – Викторией Алешко.

К вопросу голосования Виктория Алешко подошла основательно. В приподнятом праздничном настроении певица поспешила на избирательный участок под номером 455. Он относится к Кальварийскому избирательному округу. К счастью, несмотря на лёгкое волнение, Виктория не забыла захватить с собой паспорт.

Без документа, удостоверяющего личность, бюллетень не получить. Кроме паспорта таким документом может стать удостоверение военнослужащего, водителя, пенсионера, военный или студенческий билет. Главное, чтобы в нём была фотография. Кто потерял паспорт, может предоставить справку.

Таких ответственных избирателей как Виктория, которые решили заблаговременно исполнить свой гражданский долг, много. Явка избирателей на досрочном голосовании традиционно высокая: кто-то 11 сентября будет работать, другие – уедут по личным делам. Главное – найти время и сделать свой выбор.

Напомним, досрочное голосование продлится по 10 сентября. Проголосовать на своём избирательном участке можно ежедневно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.