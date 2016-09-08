В Витебской области пенсионер превратил дачу в виноградные джунгли и завел свой блог в Интернете

Новости Беларуси. Дедушка-блогер и опытный виноградарь. В Витебской области пенсионер-любитель превратил дачу в виноградные джунгли. У 71-летнего жителя поселка под Оршей не меньше 150 сортов винограда, а еще арбузы, дыни и персики. Вырастить южный урожай в северном регионе, уверяет хозяин плантации всего в 5 соток, может каждый. И лично готов научить желающих.

Названия почти 150 сортов винограда, словно имена собственных детей, Валерий Алексеевич назовет, разбуди его хоть ночью. Физик по образованию, птичник по профессии на пенсии вдруг стал агрономом.

Валерий Помельников, виноградарь-любитель:

Это такой виноград. Вот эта гроздь под 2 килограмма.

Чтобы сберечь дорогие сердцу ягоды (а в косточках винограда есть незаменимые элементы, благотворно влияющие на сердечную мышцу), агроном-любитель даже изобрел собственный метод борьбы с врагом № 1 – осами.

Валерий Помельников, виноградарь-любитель:

Вот видите, я при вас сейчас штук 15 поймал. Я их таким образом всех вылавливаю, кормить детву нечем, и они умирают.

Среди виноградных джунглей нашлось место и для мини-белорусского леса. Здесь брусника, голубика и даже клюква размером с вишню.

В 2016 году собрал и ведро персиков, даже арбузы и дыни. Не говоря уже о яблоках и грушах. Всю продукцию без добавок и консервантов отправляет в дело. Рецепт коньяка на яблоках даже взял на вооружение один из заводов страны. Из винограда сам делает домашнее вино. Ягоду закатывает, сушит и даже солит. А в свободное время пенсионер, которому чуть за 70, ведет собственный блог в Интернете.

Валерий Помельников, виноградарь-любитель:

Мне хочется, чтобы виноград рос в каждом дворе. И был таким же обыденным, как картошка. Пишут разные вопросы: как выращивать, как с какой-то болезнью побороться.

И на все вопросы он всегда готов дать ответы. В Интернете, в собственноручно написанной книжке. Но лучше всего – живое общение, уверен агроном-любитель. Наверное, потому на этой даче гостей бывает не меньше, чем ос на винограде.