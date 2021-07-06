Григорий Азарёнок – Владимиру Соловьёву: «До девочек с цветочками были три дня жёстких боестолкновений»

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаете, изначально был два центра: был вот этот легальный, который очень любили показывать по «Дождю», «Это Москвы» – вот эти три грации, девочки с цветочками и так далее. Но до девочек с цветочками были три дня жестких боестолкновений и белорусская милиция… Я просто был на всех этих митингах, я видел. Ко мне просто подбегали обдубашенные, обдолбанные, причем, знаете, там запах был не спирта, а какой-то медицины. То есть это были какие-то вещества. Они, значит, по плечу так были: «Давай, чего ты стоишь, давай в драку!» И там были, значит, сцепки, баррикады, коктейли Молотова, наезды на правоохранителей автомобилями – там их как кегли разбивали вот этими машинами. Потом их пытались топить, прятать, но всех нашли. И вот эти три дня боестолкновений готовились давно, готовились заранее. Там были инструкции опубликованы. Пока эти три грации ездили там, рассказывали красивые слезные истории, боевики готовились, боевики применили потом вот эту боевую силу. Слава богу, МВД выстояло. И дальше они уже начали свою вот эту картинку – по Шарпу, по классике цветных революций – девочки, цветы. А ночью те же отряды ОГСБ – коктейли Молотова с поджиганием покрышек, перекрыванием дорог, любым способом вывести правоохранителей на жестокость – им же тоже шлют постоянно оскорбления, угрозы, приходили тоже к семьям, к женам, правоохранителям взрывали машины, сжигали дачи, загородные дома. То есть это все, эскалация, шла постоянно, и, действительно, это все шло параллельно. Просто крупные СМИ, которые обслуживают этот переворот, они об этом умалчивали, не рассказывали и так далее.