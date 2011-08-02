ГрГУ имени Янки Купалы снизил цены на платное обучение для большинства педагогических специальностей

С помощью такой системы здесь рассчитывают повысить популярность профессии учителя.

Виталий Мицкевич поступать в гродненский вуз приехал из Бреста. Сразу после службы в армии, он прошёл централизованное тестирование. Правда, до бюджетного формата обучения не хватило всего несколько баллов. Семейным советом решили поступать на платное. Причем, на специальность, которая поможет сэкономить 13% оплаты за обучение. Как оказалось.

Виталий Мицкевич, абитуриент ГрГУ имени Янки Купалы:

Не хватило немножко баллов для поступления. Вот привёз документы именно на платную форму. Ну, поскольку не знал, эта новость стала для меня конечно сюрпризом. Естественно для семейного бюджета это большой плюс.

Таким образом в вуз привлекают «сильных» абитуриентов. Потребность в учителях высокого уровня в школах, особенно на селе, остается актуальной. Плюс ко всему такие меры помогут набрать абитуриентов не только «с прицелом» на диплом экономиста или юриста. Именно на эти факультеты самый большой конкурс. Правда, трудоустроиться таким профессионалам с каждым годом все сложнее. Серьёзные скидки для будущих педагогов должны изменить ситуацию. При этом бюджет вуза не пострадает.

Тамара Пивоварчик, ответственный секретарь приёмной комиссии ГрГУ имени Янки Купалы:

Университет — это организация, которая может находить внебюджетные доходы. За счёт того, что мы занимаемся наукой. У нас каждый год увеличивается количество иностранных студентов.

Красный диплом педагога сегодня рекламируют не только «красной» ценой, но и повышенными стипендиями для бюджетников. А иногородние первокурсники получат место в общежитии.

Елена Ливак, декан факультета математики и информатики ГрГУ имени Янки Купалы:

Мы предлагаем первым пяти человекам, которые набрали наивысший балл — здесь как раз чёткая поддержка видна по привлечению талантливых — стипендию, увеличенную на 30%. Это сегодня существенно. Далее, наставничество – буквально с первых курсов собираемся сделать так, чтобы лучшие педагоги уже участвовали в их научно-исследовательской работе и в методике преподавания.

В то же время, на абитуриентах других специальностей «педагогические» льготы не скажутся. В этом году плату за обучение на всех факультетах вуза решено не поднимать вообще, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».