Беларусь празднует День десантника

Купола парашютов в Витебске традиционно раскрылись сегодня над 103-й мобильной бригадой. От высшего пилотажа в небе «крылатая пехота» перешла к захватывающем трюкам на земле. За то, что десантуре все по плечу, эти храбрецы отвечают головой.

Каждый год место встречи изменить нельзя. В городе сегодня сотни голубых беретов.

Михаил Александрович служил здесь с первого дня формирования части в 1948 году. На счету полковника 457 прыжков и примеры героизма как в бою, так и в тылу.

Михаил Лопаткин, ветеран 103-й воздушно-десантной дивизии:

Кусок хлеба делился пополам, кусок мыла делился пополам. А главное — уважение к людям. У десантников это главное.

Голубые береты сегодня разбавили зеленые. Это ветераны-десантники из США, Великобритании и Франции. Бернард Хазенбайн — основатель Международной воздушно-десантной ассоциации — служил в 82-й дивизии США. Каждый год с начала 90-х этот американец собирает офицеров, прошедших Вьетнам и Афганистан, чтобы познакомиться с иностранными коллегами.

Бернард Хазенбайн, основатель Международной воздушно-десантной ассоциации:

Мы думаем, что белорусская армия очень профессиональная. Мы работали с вашими военными прежде и всегда с удовольствием возвращаемся сюда. Наши ветераны войны в Афганистане чувствуют особую связь с белорусскими ветеранами. Дух дружбы — это специфическая черта десантников.

На аэродроме под Витебском экспресс мастер-класс — с таким оборудованием еще не прыгали. Система подготовки парашютистов в Беларуси и Америке принципиально отличается.

Гарнер Зелнер, участник Международной воздушно-десантной ассоциации:

Это всегда интересно, потому что в каждой стране свои особенности и свой характер действий. Белорусские десантники хорошо натренированные, подготовленные.

По традиции искупаться в фонтане считает своим долгом каждый десантник. Но сегодня обходится без водных процедур — за порядком пристально следит милиция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».