В Беларуси стартовал проект «Включайся» для молодых бизнесменов

Для тех, кто намерен всерьез заняться бизнесом, это возможность не только увидеть конкурентов в лицо, но и получить деловой совет от опытных бизнесменов.

Игорю Матвееву всего 23 года, но он уже владеет пейнтбольным клубом. Секрет успеха видит в постоянном обучении. Поэтому пропустить эту деловую встречу Игорь не смог.

Игорь Матвеев, предприниматель:

Любой бизнесмен, когда он знает что есть проект, с радостью посетит и посмотрит. Чем он отличается от существующих и что могут нового они придать для бизнеса.

Здесь собрались, возможно, будущие владельцы кафе и салонов красоты. В течение двух дней в них будут закладывать основы малого бизнеса. Обучающий семинар собрал 40 начинающих бизнесменов со всей республики. Здесь молодые предприниматели получают качественные знания, которые в дальнейшем станут хорошим подспорьем для написания собственного бизнес-плана. Новый проект открывает многие двери.

Республиканский проект «Включайся» станет ключом для дверей в открытие и дальнейшее развитие собственного дела. По итогам семинара среди бизнес-планов проведут конкурс.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

Возможно, профинансируем его совместно с банком, который выступил организатором этого семинара. Это станет традиционным мероприятием.

В свои 14 с небольшим участник проекта Степан Шведов уже знает, что главное в деле — это идея.

Степан Шведов:

Могут выделить субсидии для начала своего бизнеса, но всё-таки нужны свои материалы, свои капиталовложения, но самое главное — свои идеи.

Елена Конопацкая главный специалист управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы предоставляем субсидии в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Сегодня это 4 миллиона 865 тысяч 960 рублей.

Субсидии для открытия собственного бизнеса дают безработным людям, достигшим 18-летнего возраста. Семинар — лишь первый этап. До 1 сентября в интернете создадут сообщество, где участники проекта смогут обсуждать делиться бизнес-идеями в режиме онлайн. Реальные ответы они получили от практиков сегодня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Матвеев, предприниматель:

Данный проект не просто хорошо повлияет — думаю, что он даст толчок для развития, может, конкурирующих фирм для открытия чего-то нового на белорусском рынке.