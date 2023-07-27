Гребля на каноэ, дзюдо и плавание. Спортивная аллея славы появится в Гомеле к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. В Гомеле к II Играм стран СНГ создадут аллею спортивной славы. Она появится на зеленой площадке возле Ледового дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гребля на каноэ, дзюдо, плавание и фристайл. Имена и достижения местных олимпийцев – Леонида Гейштора, Игоря Макарова, Елены Рудковской и Аллы Цупер – увековечат в стелах, которые жители и гости областного центра смогут увидеть во время проведения главного спортивного праздника 2023 года. На плиты также нанесут специальные QR-коды с информацией.

Игорь Полуян, начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома: Гость города подойдет, считает этот QR-код и сможет увидеть эти захватывающие моменты, победные моменты, когда они финишировали или выиграли схватку, или пересекли финишную черту. И заслужили, чтобы непосредственно аллея славы спортивной была у нас, и каждый мог знать своих героев в лицо.

На месте уже идут монтажные работы. Идею воплотят в жизнь до открытия соревнований по дзюдо в Гомеле. Кроме того, четыре предприятия области презентовали к этому событию особую брендированную продукцию: яркие полотенца, шопперы, декоративные тарелки и сладости. Все со слоганом спортивного форума и его главным символом – Рысей.

Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Цены более чем демократичные. Я уверен, что каждый потребитель сможет купить себе брендированный товар, а самое главное, что это брендированный. И как мы смогли сегодня с вами убедиться, он очень хорошего качества. Если мы говорим конкретно о ценах, то майка в районе 17-18 рублей детская, с красивым рысенком, символикой Игр. Это хороший подарок ребенку и хорошая память.

Сувенирная продукция будет реализовываться в фан-зонах соревнований по всей стране. Пока же она представлена только в фирменных магазинах предприятий.