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«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане

25 февраля 2022 17:16
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Новости Беларуси. 12 декабря 1979 года. Узкий круг членов Политбюро ЦК КПСС в атмосфере секретности принимает судьбоносное решение. Зашифрованное постановление ЦК будет называться «К положению в А». Одной заглавной буквой в целях конспирации в партийных документах именовали Афганистан. Вместо формулировки «введение советских войск в Афганистан» – слово «мероприятие», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Первая и единственная военная операция Советского Союза за пределами стран Варшавского договора. Тогда никто не предполагал, что эта необъявленная война растянется почти на 10 лет.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-1

Я закончил в 1981 году Минское суворовское военное училище, в 1985 в Одессе Высшее артиллерийское командное училище, отслужил во Львове год. В это время пришла замена. Я должен был ехать на замену в Афганистан.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-4

Вели беседу о героическом прошлом нашей страны, о подвигах наших людей во время ВОВ, о долге перед Родиной. То, что Родина все-таки дала вам образование, вас вырастила. И готовы ли вы защитить теперь, когда Родине вы нужны. Защитить эту Родину. Вы бы смогли сказать нет? Вряд ли.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-7

Попал в 19 лет в Афганистан, в июне 1983 по 1985 год. Прослужил в 28-м реактивном артиллерийском полку, в роте обеспечения. Ездил по дорогам Афганистана. От Кушки до Кандагара.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-10

А вот здесь страна, в которой служил твой дед. Здесь нет равнин, здесь в основном горы, горы, выжженные солнцем, где живут тоже люди, которые хотят мира, с миром мы к ним и пришли, чтобы установился на этой земле мир. Мы не приходили сюда завоевывать, мы пришли сюда, чтобы здесь был мир.

Афганская война – продолжительное вооруженное противостояние сторон: правящего просоветского руководства Демократической республики Афганистан при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганистане – с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира – с другой.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-13

28 февраля мы пересекли границу через Кушку с Афганистаном. Путь был очень долог, утомителен, мы шли через Гератский перевал. А это горный серпантин, который двигался вверх, получается, потом узкие ущелья, горные вершины и только лишь потом мы увидели длинный спуск, пройдя горы. Самое интересное, когда мы входили в Герат, на русском языке было написано «Добро пожаловать советским воинам в город Герат!» Ну это вызвало немножко удивление, смех.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-16

Здесь показана дорога, по которой располагались наши воинские части. А она опоясывала круг Афганистана. Задачи захватывать Афганистан у нас не было. В центре Афганистана наших войск не было практически. Мы располагались только вдоль дороги бетонной, построенной, кстати, Советским Союзом в свое время, где и располагались воинские части. Герат, Фарах, провинция Гильменд, здесь был Кандагар. Расположение 101-го полка с правой стороны, мы уже разместились в палатках. Вгрызались в землю практически месяц. Весь март мы вгрызались в землю, вкапывали палатки, обустраивали автопарк. И в конце марта мы уже участвовали в зачистке верховья реки Герируд от бандформирований.

«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане-19

Вот, Артем, смотри, это бронежилет, который надевали солдаты, попав в Афганистан. При покидании части, выезд на дорогу для сопровождения колонн, это было необходимо. Он оберегал от осколков, от пуль, отрикошетивших. Но, к сожалению, он не мог беречь от прямого попадания.

«Дорогие подруги, будьте готовы». История белоруски, у которой муж погиб на войне в Афганистане – подробнее здесь.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Фотофакт

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