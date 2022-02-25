«Готовы вы защитить теперь, когда Родине вы нужны». Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане

Новости Беларуси. 12 декабря 1979 года. Узкий круг членов Политбюро ЦК КПСС в атмосфере секретности принимает судьбоносное решение. Зашифрованное постановление ЦК будет называться «К положению в А». Одной заглавной буквой в целях конспирации в партийных документах именовали Афганистан. Вместо формулировки «введение советских войск в Афганистан» – слово «мероприятие», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Первая и единственная военная операция Советского Союза за пределами стран Варшавского договора. Тогда никто не предполагал, что эта необъявленная война растянется почти на 10 лет.

Я закончил в 1981 году Минское суворовское военное училище, в 1985 в Одессе Высшее артиллерийское командное училище, отслужил во Львове год. В это время пришла замена. Я должен был ехать на замену в Афганистан.

Вели беседу о героическом прошлом нашей страны, о подвигах наших людей во время ВОВ, о долге перед Родиной. То, что Родина все-таки дала вам образование, вас вырастила. И готовы ли вы защитить теперь, когда Родине вы нужны. Защитить эту Родину. Вы бы смогли сказать нет? Вряд ли.

Попал в 19 лет в Афганистан, в июне 1983 по 1985 год. Прослужил в 28-м реактивном артиллерийском полку, в роте обеспечения. Ездил по дорогам Афганистана. От Кушки до Кандагара.

А вот здесь страна, в которой служил твой дед. Здесь нет равнин, здесь в основном горы, горы, выжженные солнцем, где живут тоже люди, которые хотят мира, с миром мы к ним и пришли, чтобы установился на этой земле мир. Мы не приходили сюда завоевывать, мы пришли сюда, чтобы здесь был мир. Афганская война – продолжительное вооруженное противостояние сторон: правящего просоветского руководства Демократической республики Афганистан при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганистане – с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, при политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира – с другой.

28 февраля мы пересекли границу через Кушку с Афганистаном. Путь был очень долог, утомителен, мы шли через Гератский перевал. А это горный серпантин, который двигался вверх, получается, потом узкие ущелья, горные вершины и только лишь потом мы увидели длинный спуск, пройдя горы. Самое интересное, когда мы входили в Герат, на русском языке было написано «Добро пожаловать советским воинам в город Герат!» Ну это вызвало немножко удивление, смех.

Здесь показана дорога, по которой располагались наши воинские части. А она опоясывала круг Афганистана. Задачи захватывать Афганистан у нас не было. В центре Афганистана наших войск не было практически. Мы располагались только вдоль дороги бетонной, построенной, кстати, Советским Союзом в свое время, где и располагались воинские части. Герат, Фарах, провинция Гильменд, здесь был Кандагар. Расположение 101-го полка с правой стороны, мы уже разместились в палатках. Вгрызались в землю практически месяц. Весь март мы вгрызались в землю, вкапывали палатки, обустраивали автопарк. И в конце марта мы уже участвовали в зачистке верховья реки Герируд от бандформирований.