Готовы ли Украина и Россия к перемирию и чем Лукашенко отличается от европолитиков? Разбирались с военным экспертом

Во время послания Александр Лукашенко пытался донести сразу несколько важных мыслей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во-первых, о контрнаступлении, что оно ничего не даст, кроме большой крови, и что приведет к необратимой эскалации. Александр Лукашенко предложил и мирный план – переговоры без предварительных условий и остановка войск на линии боевого соприкосновения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мои контакты в начале конфликта с Владимиром Зеленским заключались к одному – я его просто по-дружески, по-братски, если хотите, по-сыновьи, всегда пытался повернуть туда, куда надо, с моей точки зрения. Я ему всегда говорил: «Володя, ты подумай. Война идет на твоей земле, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, ты будешь там ездить под Бахмут, он же Артемовск. Вручать награды. А пройдет время, народ с тебя спросит: «Почему ты не предотвратил войну? Почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было? А когда она началась, почему ты не остановил ее, и гибнут ни в чем не повинные люди?» Ведь гибнут, я ему говорил, не твои дети. Не твои родственники. Они, возможно, где-то на Лазурном Берегу развлекаются. А гибнут те, кто не должен погибать. И их родственники, если они погибнут, спросят. Ну, ладно, между нами говоря, по-народному, ну, погиб человек, погиб. А искалеченный, без ноги, без руки, без двух ног на колясках которого перевозят, он кому нужен? А если у него родственников нет, которые могут его досмотреть? Что тогда? Как видим, тишина (подробнее здесь). Кого Лукашенко призывал сесть за стол переговоров в Послании? Ольга Коршун, СТВ:

Так какой отклик вызвали призывы Лукашенко к миру, что услышали на Западе и на Востоке? Об этом поговорим с военным экспертом Александром Алесиным. Он присоединяется к нашему эфиру.

Ольга Коршун:

Александр Борисович, здравствуйте. В этот раз как никогда громко и актуально прозвучали посылы Президента по Украине. Мне кажется, глава государства по полочкам разложил причинно-следственные связи конфликта. Кто-то остро, в штыки воспринял этот мирный план Лукашенко, где он призвал сесть за стол переговоров. Я изучала такую реакцию, как мои коллеги из других стран восприняли этот призыв. Мне показалось, что и российские, и украинские медиа не разобрались, кого призывал Лукашенко сесть за стол переговоров?

Александр Алесин, военный аналитик:

Президент предлагает решить вопрос вместе с народом Украины. С теми здоровыми силами в Украине, которые хотят сохранения своего государства. Ольга Коршун:

Там они еще остались? Александр Алесин:

Здоровые силы всегда есть. Ольга Коршун:

Пока мы как-то мало видим их влияние.

Александр Алесин:

Эти люди придавлены гнетом систем карательных и ВСУ, и полицейской системой, слежка доносительство, жестокие расправы, это очень редкие люди, которые готовы к самопожертвованию. Большинство людей – это нормальные люди, которые хотят хорошо жить, хотят нормальной мирной жизни. И если им предоставят такие условия, возможности, появится коридор возможностей, я думаю, они обеими руками проголосуют за. Это рассчитано на то, что появится, украинский народ выдвинет таких людей, которые захотят спасти свою страну. «Варятся в своей тусовке». Почему европолитики не понимают свой народ? Ольга Коршун:

Я смотрю, в нашем регионе, в Европе, Лукашенко единственный политик, кто здраво рассуждает и призывает открыто не только в 2023-м, с 2014 года он призывает всех опомниться, остановить кровопролитие. Почему этот здравый, ясный призыв вызывает какие-то кривотолки, сомнения?

Александр Алесин:

Надо посмотреть на политическую судьбу Лукашенко и европейских лидеров. Лукашенко человек «от сохи», из народа. Он действительно жил жизнью народа, поднялся из народных глубин. Его неслучайно избрали Президентом, потому что люди почувствовали, что он такой, как и большинство наших белорусов. Он таким и остается и его продолжают поддерживать. А там люди, которые никогда не жили жизнь простого народа. Они выходили из обеспеченных семей, оканчивали престижные институты. Ольга Коршун:

Посмотреть только на фамилии: Урсула фон дер Ляйен. Александр Алесин:

Совершенно точно, им интересы народы совершенно чужды. Они крутятся внутри себя, варятся в своей тусовке. Эта элитка совершенно перестала отражать интересы народа. Ольга Коршун:

Упрекают еще в том, что, мол, вспомнили Минские соглашения, что Запад тогда обманул, и если Россия сегодня пойдет по плану Лукашенко, то и сегодня ждет этот план такая же участь. Почему, мне кажется, не совсем правильно сравнивать ситуацию в 2014-м и сегодня?

Александр Алесин:

Я прежде всего придерживаюсь точки зрения Президента. Что на самом деле и Меркель, и Макрон придерживались желания остановить войну. Это было искреннее желание. И только сейчас, когда они боятся остаться изгоями среди этого стада людей, которые проповедуют русофобство, поражение Российской Федерации, они как бы лояльность хотят заслужить этими своими заявлениями. Они отрекаются от себя, от тех, которые вели переговоры, хотели добыть мир. Я думаю, необходимо время. И еще дополнительные, скажем прямо, страдания, чтобы многие осознали, что необходимо переходить к переговорам. И думаю, не так долго нам ждать. Несбыточным считается это желание, но на самом деле это совершенно реальный план. Перемирие между Россией и Украиной: выполнимы ли условия Лукашенко? Ольга Коршун:

Как вы считаете, те условия, которые предложил Лукашенко – сесть за стол переговоров украинским военным и России, военным, которые сохранили еще здравое зерно, кто не хочет умирать, эти переговоры вообще возможно осуществить?