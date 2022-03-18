Готовность почти 90%. В Борисове завершается строительство детского корпуса центральной районной больницы

Новости Беларуси. В Борисове завершается строительство детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы. Это один из важных объектов региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И на особом контроле губернатора Минской области – Александра Турчина. Сейчас в корпусе завершают отделочные работы, ведут благоустройство территории. Готовность почти 90 %. Здесь разместятся отделения анестезиологии, физиотерапии, реанимации и диагностики. Корпус оснастят по последнему слову техники. Появятся современный цифровой рентген-кабинет, кувезы для новорожденных, аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудование.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:

Идут поставки дорогостоящего, в том числе высокотехнологичного, оборудования. Часть оборудования уже прямо на корпус завезена, что-то у нас на складах, что-то в процессе поставки. Да, мы в этом году планируем завершить все работы и принять первых пациентов.