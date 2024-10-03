Готовка дома помогает похудеть? Диетолог рассказала, что не так с доставкой готовой еды

Светлана Чернушевич, диетолог:

У меня есть клиенты, которые практиковали доставку готовых рационов с той целью, чтобы снизить вес. У тех доставок был посыл в том, что ты выбираешь какой-то пакет на определенную калорийность, какую хочешь. Чаще всего люди выбирают эту целевую калорийность, непонятно на чем основываясь. Им еду привозят каждый день. И вот у меня было несколько человек, которым это не подошло по нескольким причинам: невкусно, есть косяки с курьером. Что меня как диетолога не устраивает, так это то, что когда человек с лишним весом, у него так или иначе есть какие-то неверные пищевые привычки, неверные чувства голода и насыщения. Доставка готовых рационов же эти моменты не прорабатывает. То есть либо ты выбираешь путь постоянно сидеть на этих доставках, либо если ты их отменяешь, то, скорее всего, возвращаешься к предыдущему паттерну питания, который тебя держал в лишнем весе. Готовить самому – более рабочий вариант для похудения, чем доставка, по моему мнению.