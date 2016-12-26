Готовим сливочный соус с красной икрой

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. В такой день хочется поговорить о продукте, без которого, наверное, не обходится ни один праздничный стол. Это красная икра. Икра лососевых. К примеру, компания «Санта-Бремор» выпускает икру в стеклянных банках, которая солится прямо на Дальнем Востоке и доставляется под строгим контролем в Беларусь. Либо икра в жестяных банках, которая проходит особую технологию приготовления, благодаря чему круглый год на вашем столе может быть свежая икра с минимальным сроком от даты изготовления.

Однако почему-то из этого продукта чаще всего готовят бутерброды с икрой. И, наверное, другого применения я практически нигде в гостях не видела. Хотя продукт деликатесный, интересный по вкусу. Из него можно готовить множество блюд, одно из которых – уникальный соус. Соус, который понравится особенно тем, кто когда-нибудь мечтал есть икру ложками. В этом соусе нам понадобится как минимум несколько ложек красной икры.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Икра является концентратом питательных веществ: белков, жиров, которые содержат все незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, а также здесь в два раза больше, чем в мясе и рыбе содержится витаминов и минеральных веществ.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сливки нужно выпарить до густоты сметаны. Это займет у вас какое-то количество времени. Самое главное – не отходите от плиты, потому что сливки, как и молоко, имеют свойство очень быстро выкипать, убегать.

Сливки нужно постоянно помешивать. И потихоньку, потихоньку они будут уменьшаться в объеме. Не пугайтесь. Вместе с уходом объема будет постепенно приходить эта густая консистенция. И, естественно, самое главное, после того, как добились консистенции нужной, надо, чтобы сливки остыли. Потому что если икру добавить в горячие сливки, то соус, к сожалению, будет немного другим.

Что ж, соус у меня почти готов. И теперь моя задача – охладить его. А пока он будет остывать, я покажу, как красиво подать его можно.

Рыба. Она великолепно будет сочетаться с этим соусом.

И буквально за минутку до подачи на стол уже остывшие выпаренные сливки переливаем в емкость, сюда же добавляем красную икру.

Итак, соус готов, икру добавляем в сливки практически перед самой подачей. Икра лопается во рту, сливки какой-то нежный привкус придают. И соус не соленый, потому что сливки забирают на себя часть соли от икры. Поэтому солить его не нужно.

Не стесняйтесь иногда употреблять красную искру ложками, она очень полезна. И попробуйте поэкспериментировать с этим соусом, подав его к другим продуктам. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!