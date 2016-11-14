Готовим салат из морской капусты с морковью, жаренным тофу и имбирной заправкой

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Доброе утро! С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу приготовить салат с морской капустой. А готовить я сегодня буду салат из морской капусты с жаренным тофу, имбирной заправкой и особым образом нарезанной морковкой.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Ламинария больше известна широкому кругу потребителей как морская капуста. Это полезная водоросль, которая является важным источником йода. Также здесь содержатся природные энтеросорбенты, которые позволяют выводить из организма шлаки, токсины, а также вредный холестерин.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Морковь нарезаю на тонкие слайсы, а потом с помощью ножа для чистки овощей нарезаю на длинные дольки. Буквально чуть-чуть надрежу, чтобы она не была слишком длинной, и окунаю в ледяную воду, чтобы она осталась хрустящей и чуть-чуть завилась. Огурец натираю на обычной терке для корейской морковки.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Морская капуста хорошо сочетается с другими овощами. И поэтому сочетание в нашем салате является оптимальным, особенно для осеннего периода, так как здесь присутствует и чеснок, и имбирь, которые являются профилактическим средством от простудных заболеваний.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Я предлагаю приготовить тофу, слегка обжарив в панировке. В принципе, вы можете использовать даже просто нарезав его. Обмакиваю в панировке из сухарей и очень быстро обжариваю на сковородке.

Для заправки я использую имбирь, чеснок, оливковое масло, можете туда добавить немного соевого соуса, можете не добавлять.

Вот и все. Салат практически готов. Осталось добавить основной ингредиент – морскую капусту. Собираем как мозаику. Салат почти на финише. Перемешивать лучше двумя ложками. Перед подачей на стол добавляю кусочки тофу, посыпаю кунжутом и поливаю соусом.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Так как в питании нашего населения присутствует дефицит йода, то 60 г морской капусты ежедневно способны компенсировать этот дефицит. Особенно необходим будущим мамам, а также может быть рекомендован широкому кругу населения.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Вот и все, салат из морской капусты готов. Выбирайте хорошие продукты, зовите гостей чаще, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая.