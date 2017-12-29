Готовим диетический салат «Оливье» с креветками. Пошаговая инструкция от шеф-повара
Новый год стучит в окно, а хозяйки в спешке готовятся к приближению торжества. Сегодня очень трудно представить семейный праздник без «Оливье». Блюдо стало новогодней традицией и символом русской кухни, хотя родом из Франции.
Павел Маковка, член гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
Этому рецепту мы благодарны французскому повару, который приехал в Москву, звали его Люсьен Оливье. Это происходило в 60-х годах XIX века.
Оливье старался творчески подойти не только к рецептуре, но и к сервировке блюда. Под своим секретным соусом провансаль повар аккуратно выкладывал на блюда рябчиков, куропаток, язык, раковые шейки, а в середине помещал картофель, корнишоны и варёные яйца как украшение.
Павел Маковка:
Публика тогда не оценила этого, смешала всё и наслаждались так. И в знак презрения смешал сам все ингредиенты, и этот салат был очень популярен тогда в ресторане «Эрмитаж» в Москве.
Рецепт современного салата создавали во времена СССР. Тогда с такими деликатесами было очень туго, вот их и заменили колбасой, зелёным горошком и прочими доступными ингредиентами. Но со временем хозяйки придумали и другие оригинальные рецепты знаменитого «Оливье».
Павел Маковка:
Сейчас колбасу заменяют и языком говяжьим отварным и птицей. Сегодня мы сделаем интерпретацию. В наш салат войдёт: филе апельсина, креветки, авокадо, зелень, горошек, морковь, яйца, майонез и листья салата.
Как приготовить салат с такими ингредиентами? Узнаете, посмотрев видео.