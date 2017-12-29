Готовим диетический салат «Оливье» с креветками. Пошаговая инструкция от шеф-повара

Павел Маковка, член гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси: Этому рецепту мы благодарны французскому повару, который приехал в Москву, звали его Люсьен Оливье. Это происходило в 60-х годах XIX века.

Новый год стучит в окно, а хозяйки в спешке готовятся к приближению торжества. Сегодня очень трудно представить семейный праздник без «Оливье». Блюдо стало новогодней традицией и символом русской кухни, хотя родом из Франции.

Оливье старался творчески подойти не только к рецептуре, но и к сервировке блюда. Под своим секретным соусом провансаль повар аккуратно выкладывал на блюда рябчиков, куропаток, язык, раковые шейки, а в середине помещал картофель, корнишоны и варёные яйца как украшение.

Павел Маковка:

Публика тогда не оценила этого, смешала всё и наслаждались так. И в знак презрения смешал сам все ингредиенты, и этот салат был очень популярен тогда в ресторане «Эрмитаж» в Москве.

Рецепт современного салата создавали во времена СССР. Тогда с такими деликатесами было очень туго, вот их и заменили колбасой, зелёным горошком и прочими доступными ингредиентами. Но со временем хозяйки придумали и другие оригинальные рецепты знаменитого «Оливье».