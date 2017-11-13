Добрые истории: успешная бизнес-вумен создала социальную мастерскую, чтобы помочь людям выйти из проблемной ситуации

Про таких людей говорят: человек с большим и добрым сердцем. Катерина Коврова – успешная бизнес-вумен всегда находит время и возможность помочь окружающим. Два года назад Екатерина решила открыть социальную мастерскую: место, где люди с алкогольной зависимостью шаг за шагом возвращаются к нормальной жизни через трудовую терапию. В первую очередь проект направлен на реабилитацию тех, у кого есть дети.

В этой мастерской мужчина и женщина кропотливо трудятся над созданием гипсовых фигурок. Шлифуя мини-зверюшек, сотрудники словно исправляют шероховатости своих надломленных жизней.

Многие не показывают лица перед камерой. Оно и понятно: не хочется получить очередную порцию осуждения окружающих.

А внутри этого коллектива осуждения нет. Здесь каждый помогает друг другу встать на истинный путь.

Катерина Коврова:

Мы хотели создать место, где будут люди, которые прожили определённую жизненную историю и у них получилось выйти из этой проблемной ситуации. Здесь находятся те, кто прошёл определённый этап с успехом. Они делятся своим опытом. В нашем коллективе работают ребята, которые понимают друг друга без слов.

Владимир своего лица не скрывает. Когда-то из-за алкогольной зависимости он потерял всё, и дошёл до самого дна. И вот уже 12 лет Владимир не употребляет алкоголь. Жизнь стала налаживаться. Сегодня харизматичный мужчина помогает сотрудникам мастерской и своим личным примером показывает, куда держать ориентир.