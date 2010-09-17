Государственные награды лучшим людям Беларуси: медали, звания заслуженных и благодарность от Президента получили более 60 человек

Работа белорусских нефтяников в Венесуэле отмечена на государственном уровне. Они в числе 60 человек, которым сегодня в Минске, в соответствии с указом главы государства, вручили госнаграды. А среди награждённых также работники таможенной службы, врачи, спортсмены, журналисты и учёные.

Витебский мединститут он закончил на отлично. За всё время всего две «четвёрки». Михаил Степанович был человеком года в Могилёвской области и не раз получал республиканские и международные награды. Дверь больницы открыл сорок лет назад и не закрыл до сих пор. Работает травмотологом-ортопедом. Его пациенты — дети. В год проводит более двухсот сложных операций. Недавно, во время аварии под Горками спас руку четырёхлетней девочке, когда местные врачи предлагали ампутировать.

Валерий Андаралов, врач детского травмотолого-ортопедического отделения Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:

Участвовал и в международных конференциях, и всё, что где-то что-то новое узнает, обязательно сообщает нам — самим учиться и внедрять в лечении детей.

Сегодня его медицинские заслуги оценили на государственном уровне и присвоили звание заслуженного врача страны.

Михаил Михович, заведующий детским травмотолого-ортопедическим отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:

Как пришел из института в одну больницу, так работаю там до сих пор. Как начал работать детским ортопедом-травматологом, так и работаю. Бог, силы свыше, наверное, суждено мне заниматься этим делом. И очень приятно, что у меня, наверное, это получается.

Эта награда для него неожиданностью не стала. Алексей около десяти лет был лучшим в водных лыжах на всех европейских и мировых соревнованиях. К тридцати годам в его копилке 16 золотых медалей. Последнюю «викторию» привез с этапа кубка мира в Южной Корее. Поэтому теперь вместо звания мастера спорта международного класса, получил «заслуженного». В новом титуле Жерносек представит Беларусь уже в июле на чемпионате мира. Он пройдет в России.

Алексей Жерносек, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по воднолыжному спорту:

Уважения и важности к моей личности это звание добавит. Хотя, я не рассчитываю на что-то особенное. То есть, жизнь идет. Буду тренироваться, выступать. А дальше увидим.

Вместе с ними медали, звание заслуженных и благодарность от Президента сегодня получили более шестидесяти человек. Среди них работники таможенной службы, представители транспортной и нефтяной отраслей, врачи, спортсмены, журналисты и ученые. Эти награды, по словам премьера — символ государственного признания.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Ваш труд прославляет и возвеличивает нашу Беларусь, помогает преодолевать трудности, а главное, люди, которые находятся рядом с вами, тоже становятся лучше, а значит, богаче становится вся наша страна.

Их вручали около сотни раз. Однако эта церемония в Национальной библиотеке стала особенной. Впервые среди награжденных оказались представители «Белоруснефти» из Венесуэлы. «За трудовые заслуги» вручили медаль. Это высшая оценка за ту работу, которая сделала когда-то заоблачное «черное золото» из Латинской Америки элементом экономической реальности Беларуси.

Екатерина Расолько, Валерий Науменко, телекомпания СТВ