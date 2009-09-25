Государственную идеологию необходимо строить на фундаменте христианских ценностей

Об этом заявил Президент Беларуси сегодня во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси.

Александр Лукашенко поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за то, что он выполнил свое обещание и прибыл по приглашению в нашу страну.

Глава государства заверил, что всегда будет поддерживать православную церковь. В Беларуси действуют 25 конфессиональных направлений, они мирно сосуществуют, в стране нет никаких межконфессиональных конфликтов. 85% проживающих в республике верующих - православные.

- Это ваша Беларусь, вы должны считать нашу землю родной, - обратился к Владыке Кириллу Президент. - Это часть того огромного народа, который относится к православию. У нас есть возможность основательно поговорить по тем вопросам, которые, возможно, есть с точки зрения служителей православной церкви. Хотя мы их обсуждаем ежегодно: два раза в год проходят встречи с Синодом, где мы открыто обо всем говорим.

- Тот период, когда мы каялись, закончился. Надо дальше строить стратегические направления сотрудничества церкви и государства, - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что наша страна играет особую роль в истории православия. В Беларуси - высокий уровень отношений между церковью и государством.

- Я с удовлетворением отмечаю очень добрый и положительный уровень взаимоотношения разных конфессий. Каждый верующий человек должен иметь возможность свободно молиться, исполнять свои религиозные обязанности. И при этом он должен строить свои отношения с другими так, чтобы общество, в котором он живет, не разделялось, а консолидировалось, потому что добрые взаимоотношения между конфессиями способствуют гармонизации общественных отношений, - сказал Его Святейшество.

Александр Лукашенко и Патриарх Московский общались один на один почти три часа. Затем прошла встреча в расширенном составе. По ее окончании Президент вручил Кириллу факсимильное издание копии уникального рукописного памятника белорусской культуры - Слуцкого Евангелия. Патриарх Московский и всея Руси преподнес Александру Лукашенко образ Николая Чудотворца.

Сейчас Владыка Кирилл посещает храм-памятник в честь Всех святых и невинно убиенных в Отечестве нашем. Этот 72-метровый храм — второй по величине на постсоветском пространстве после Храма Спасителя в Москве. Его строительство велось по благословению Алексия II и под попечительством Президента Беларуси и Патриаршего Экзарха.