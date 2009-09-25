Бывшему лидеру «пензенских затворников» продлен срок психиатрического лечения

Экс-лидер пензенских сектантов-затворников Петр Кузнецов останется под наблюдением психиатров еще на полгода.

«Срок лечения Петру Кузнецову продлен еще на шесть месяцев по комиссионному заключению врачей Пензенской областной психиатрической больницы», - сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Пензенской области. Кузнецов был помещен в областную психиатрическую больницу по решению суда в августе 2008 года.

Суд пришел к выводу, что в действиях П.Кузнецова усматривается правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды) и ч.1 ст.239 (организация объединения, посягающего на личность и права граждан) УК РФ. Но так как в ходе следствия П.Кузнецов был признан невменяемым, суд счел целесообразным не привлекать его к уголовной ответственности, а применить принудительные меры медицинского характера.

35 последователей лидера сектантов П.Кузнецова вырыли близ села Никольское Бековского района Пензенской области большую землянку и в ноябре 2007 года затворились в ней в ожидании «конца света». Затворники провели в пещере в общей сложности более полугода.

28 марта 2008 года после переговоров из землянки на поверхность добровольно вышли семь затворниц. 1 апреля, после того, как в пещере обрушились две кельи, из подземелья выбрались еще 14 человек, на следующий день вышли еще трое - мать с двумя детьми. 16 мая остававшиеся под землей девять затворников были выведены из пещеры.

За несколько часов до их выхода были эксгумированы тела двух затворниц, которые скончались во время нахождения под землей - гражданка Беларуси, 1970 г.р. и жительница Амурской области, 1950 г.р. 20 мая пещера сектантов была ликвидирована, сообщает «Интефакс-Запад».