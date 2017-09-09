Гость выездной студии канала СТВ Олег Гайдукевич: Минск – это по-настоящему европейский город

Новости Беларуси. В выездную студию СТВ зашел первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, СТВ:

Олег, добрый вечер. С праздником вас! Как я понимаю, вы прямо с корабля на бал: только что прилетели из отпуска и окунулись в праздничную столицу. Как встретил юбилейный Минск? Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Где бы я ни был (а я часто летаю – по работе мне приходится летать во многие страны мира), я никогда не могу находиться больше 3-4 дней где-то за границей. Родной город, родной воздух, родная страна – это всегда то, куда тянет. Сегодня особенный день, я не мог в этот день не быть вместе со своей страной, с нашими людьми. 950 лет Минску! Это город, в котором я вырос, это город, которым я горжусь, это страна, которой я горжусь, это Минск мой любимый. Он изменился, этот Минск: он рос вместе со мной, и до меня рос. И чем этот город уникален: он сохранил все лучшее, что было у наших предков, но он и меняется вместе с нашими белорусами. Белорусы другие становятся, молодежь новая, и Минск потихонечку меняется. То есть это лучший для меня город Европы, кто бы что ни говорил.

Яна Шипко:

А вот вы как коренной минчанин: Минск вашего детства и сейчас – что именно изменилось в лучшую сторону для вас? Олег Гайдукевич:

Я завидую сейчас своим детям, потому что я рос в сложные годы, в 90-е. Когда преступность была большая, когда небезопасно было на улицах, когда не были так развиты возможности для молодежи чем-то заниматься. Мы сидели на скамейках, куда-то пытались ходить, чем-то занимались, но это все было не то. Мы видим, как все изменилось в лучшую сторону. Мы видим велодорожки, мы видим возможность заниматься роликами, мы видим возможность заниматься спортом. Мы видим возможность нашим детям иметь что-то другое, чем имели мы. У нас хватает проблем в городе, у нас хватает проблем в стране, но нельзя говорить сегодня о плохом, надо говорить о хорошем. А хорошего больше в нашей жизни, больше в нашем городе. Нам есть, к чему стремиться, но поверьте: я много где был, везде недостатков хватает. Хорошего в Минске гораздо больше, это на самом деле, по-настоящему европейский город, которым мы можем гордиться с вами.

Яна Шипко:

Я думаю, вы как бывший глава Фрунзенского РУВД в первую очередь во время таких массовых гуляний обращаете внимание на безопасность. В Минске все иностранцы говорят, что комфортно? Олег Гайдукевич:

Я когда сюда шел, первое что сделал – посмотрел, как организована охрана общественного порядка. Что мне понравилось: ненавязчиво. Сегодня ненавязчиво. Сотрудники милиции не мешают гражданам отдыхать, но при этом исполняют свои профессиональные обязанности. Они и осмотры проводят, но нет навязчивости, нет излишнего количества сотрудников милиции. Все организовано очень хорошо. И вообще, я скажу, что если вспомнить 20 лет назад, когда преступления совершались в гораздо большем количестве… Конечно, расслабляться нельзя: преступность была, есть и будет. Но сейчас гораздо безопаснее. И наши родители, уже наши дети не боятся выходить ночью в город гулять. И это гордость, это отмечают и наши соседи в прибалтийских странах. Приезжают гости из Прибалтики и говорят: «У нас так нельзя». То же самое сейчас в Европе: посмотрите, что творится во Франции, что творится в Италии. Мигранты наводнили. То есть небезопасно, ночью не выйти – люди бояться выходить ночью. Не везде, но эта есть проблема. У нас этого нет, это заслуга наших людей, белорусов, государства, правоохранительных органов. Наша с вами заслуга, что мы сумели наш город сохранить безопасным, когда вокруг все полыхает. Это наша заслуга. Яна Шипко:

Как видим на этой панораме, в качестве развлечения Минск гуляет на воде, на земле и даже в воздухе. Какое вам больше по душе?