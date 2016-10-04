Новости Беларуси. Некачественных и небезопасных товаров на отечественном рынке стало меньше. Таков результат инспекций Госстандарта. 48-й указ по обеспечению госконтроля за соблюдением требований техрегламента упорядочил данную сферу.

За 9 месяцев этого года проверено более 24 тысяч наименований продукции.

Это одежда, обувь, детские товары, мебель, пиротехника.

Нарушения установили более чем по 13 тысячам наименований товаров, из них более 70% – импортные. Нарушителям грозят штрафы, которые напрямую зависят от реализованных объемов некачественной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Буссель, начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Мы тенденцию отмечаем, что бракуем импортные товары. Рисковые группы товара – это те, которые на слуху. Это группа детских товаров, включая игрушки, это пищевая продукция. И в том числе мы в последнее время фиксируем – электротехническая продукция: кабельная продукция и светильники.