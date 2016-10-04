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Список уникальных предметов и имена выдающихся белорусских дизайнеров вошли в единый каталог «Тутэйшы дызайн. Асобы. Рэчы»

04 октября 2016 08:40
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Белорусский союз дизайнеров собрал воедино уникальные предметы быта, которыми пользовались белорусы на протяжении последних ста пятидесяти лет. Причём каждая вещица, которую удалось заполучить для коллекции, является прекрасным примером дизайна и продуманности.

Список уникальных предметов и имена выдающихся белорусских дизайнеров вошли в единый каталог «Тутэйшы дызайн. Асобы. Рэчы». О том, как собирали удивительную коллекцию и какие её экспонаты вызвали наибольший интерес, расскажет менеджер проектов Белорусского союза дизайнеров  Павел Дорохин.

# общество # Фотофакт # Дизайнер # Павел Дорохин

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