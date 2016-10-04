Фотофакт: в Бресте таможенники изъяли у россиянина 6 раритетных книг

Новости Беларуси. Необычный груз на Брестской таможне. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой обнаружили 6 старинных книг. Находились они среди личных вещей гражданина России, пересекавшего границу в пункте пропуска «Варшавский мост». Автомобиль ехал из Польши.

Найденная литература представляет собой большую историческую ценность.

Каждой книге около 270 лет. Напечатаны все 6 томов на латинском языке в итальянской Венеции.

Раритетные издания изъяты таможней до решения суда.

Андрей Дубинко, пресс-секретарь Брестской таможни:

Согласно законодательству, печатные издания, созданные свыше 100 лет назад, относятся к категории культурных ценностей и при перемещении через границу подлежат обязательному декларированию. В отношении гражданина начат административный процесс.