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Госпогранкомитет РБ предупреждает об очередях на границе с ЕС перед праздниками

07 апреля 2023 06:58
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Госпогранкомитет Республики Беларусь информирует, что очереди на границе с Европейским союзом могут вырасти перед апрельскими праздничными днями.

В ведомстве отметили, что в преддверии и во время праздничных дней в апреле традиционно количество транспорта в пунктах пропуска на границе с государствами ЕС возрастает. Но учитывая ситуацию на границе, когда сопредельные страны замедляют оформление транспорта, очереди из грузовиков и легковушек на въезд в Польшу, Литву и Латвию могут увеличиваться в несколько раз.

# Государственная граница Беларуси # общество

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