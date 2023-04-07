Госпогранкомитет РБ предупреждает об очередях на границе с ЕС перед праздниками

Госпогранкомитет Республики Беларусь информирует, что очереди на границе с Европейским союзом могут вырасти перед апрельскими праздничными днями.

В ведомстве отметили, что в преддверии и во время праздничных дней в апреле традиционно количество транспорта в пунктах пропуска на границе с государствами ЕС возрастает. Но учитывая ситуацию на границе, когда сопредельные страны замедляют оформление транспорта, очереди из грузовиков и легковушек на въезд в Польшу, Литву и Латвию могут увеличиваться в несколько раз.