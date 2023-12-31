Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом
У нас есть возможность посмотреть, как белорусские пограничники, которые несут службу круглосуточно, все-таки находят время и возможность зарядиться праздничным настроением. Хотя бы немного. Давайте посмотрим, как зеленые фуражки готовятся встречать 2024-й в программе «Неделя» на СТВ.
А что было делать! Пункты пропуска закрыты, олени через 5-метровый забор перепрыгнуть не смогли. А до Нового года 5 минут!
– Дедушка, не переживай, мы поможем!
Мира, любви и безграничного счастья нам всем. С Новым годом!
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