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Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом

31 декабря 2023 17:29
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У нас есть возможность посмотреть, как белорусские пограничники, которые несут службу круглосуточно, все-таки находят время и возможность зарядиться праздничным настроением. Хотя бы немного. Давайте посмотрим, как зеленые фуражки готовятся встречать 2024-й в программе «Неделя» на СТВ.

Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом-1

Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом-3

А что было делать! Пункты пропуска закрыты, олени через 5-метровый забор перепрыгнуть не смогли. А до Нового года 5 минут!

Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом-6

– Дедушка, не переживай, мы поможем!

Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом-9

Мира, любви и безграничного счастья нам всем. С Новым годом!

Подробности в сюжете.

# Госпогранкомитет # общество # Дед Мороз

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