Госпогранкомитет Беларуси поздравил жителей страны с наступающим Новым годом

У нас есть возможность посмотреть, как белорусские пограничники, которые несут службу круглосуточно, все-таки находят время и возможность зарядиться праздничным настроением. Хотя бы немного. Давайте посмотрим, как зеленые фуражки готовятся встречать 2024-й в программе «Неделя» на СТВ.