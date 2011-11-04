Госнаграды и благодарности от президента Беларуси получили 78 человек, в их числе сотрудники телеканала СТВ

Новости Беларуси, Минск. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович по поручению главы государства вручил сегодня госнаграды заслуженным людям страны.

Это представители АПК, лесного хозяйства, транспорта и коммуникаций, образования, здравоохранения, культуры и искусства, средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они отмечены за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Глава государства поручил мне вручить вам государственные награды. Вы удостоены их за многолетний добросовестный творческий труд и высокий профессионализм.

Госнаграды и благодарности от Президента Беларуси сегодня получили 78 человек. Среди них и сотрудники нашего телеканала. Орденом Франциска Скорины награждена заместитель генерального директора СТВ Людмила Ковалева. Медали Франциска Скорины удостоены заместитель директора дирекции художественных программ нашего телеканала Екатерина Забенько и заведующий службой корреспондентов дирекции информационного вещания Наталья Голуб. Благодарность Президента за многолетнюю плодотворную работу получила Алеся Высоцкая — политобозреватель нашего телеканала.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда высокие государственные награды получают, как сегодня, представители промышленности, медики, лесничие, понимаешь, что это реально те люди, которые делают нашу страну богаче и сильнее, которые реально работают. Мы же со своей стороны просто показываем и этих людей, и их работу, и нашу страну. И когда эта работа, любимая работа, оценивается высокой государственной наградой, это и очень почётно с одной стороны, и с другой стороны говорит о том, что телеканал СТВ, представители которого получили сегодня не одну государственную награду, действительно, наверное, двигается в правильном направлении.

Наталья Голуб, заведующий службой корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Если честно, я не ожидала, что будет вручена мне такая награда. Но одно могу сказать точно: я рада за коллег, это очень почётно. И могу сказать, что каждый, кто работает рядом со мной в команде СТВ, заслуживает такой награды и даже высшей, потому что в своей работе они всегда дают чуть-чуть больше, чем нужно для хорошего результата.

Екатерина Забенько, заместитель директора дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Всегда приятно, когда твою работу замечают зрители, очень приятно, когда её отмечает руководство. Но ни с чем не сравнимое ощущение, когда её отмечают на государственном уровне. Это первая моя награда, и я действительно буду ей очень гордиться. И надо понимать, что ей будут гордиться не только мои родственники, коллеги и друзья, но также наверняка дети и внуки. От этого она становится ещё дороже.