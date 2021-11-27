«Горжусь своим супругом». В Минске чествовали лучших командиров соединений и воинских частей

Новости Беларуси. Лучшие командиры соединений и воинских частей получили награды Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась 26 ноября в Центральном доме офицеров. Работу командиров оценивали по итогам года. Проверка боеготовности, освоение новой современной техники, совместное стратегическое учение «Запад». 2021-й для белорусской армии стал дистанцией с интенсивной боевой учебой, успех на которой во многом зависел именно от грамотных действий офицеров.

Андрей Рубин, командир специализированного поискового батальона:

Год выдался довольно-таки продуктивным и непростым, потому что в этом году личный состав помимо проведения плановых полевых работ принимал и до сих пор принимает участие в проведении полевых поисковых работ в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. В текущем году личным составом батальона были отработаны 81 поисковый объект, найдены и извлечены более 3,5 тысячи останков военнослужащих Красной армии и мирных жителей.

Алексей Колыванов, начальник школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы:

В учебной воинской части готовятся младшие командиры-специалисты, которые в последующем куют победу для воинских частей Вооруженных Сил. И наша задача – дать им те навыки и умения, которые в последующем они будут совершенствовать в воинских частях Вооруженных Сил.

Ирина Колыванова:

Я горжусь своим супругом. Мне очень бы хотелось чтобы тот тыл, который есть у него дома, чтобы он это всегда чувствовал, чтобы ему хотелось приходить туда. А я чем смогу, всегда поддержу.