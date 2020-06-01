Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения

Новости Беларуси. Десятки несанкционированных свалок обнаружил госконтроль в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горы мусора появились в карьерах по добыче песка. Принадлежат они сельхозпредприятиям. Многие не только использовали их не по назначению, но еще и продавали полезные ископаемые на сторону. А это прямое нарушение законодательства. Все подробности у Ирины Недобоевой.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Такие земли предоставляются сельхозпредприятиям для добычи песка. При этом полезные ископаемые могут использоваться сугубо для собственных нужд. Никак не для продажи. А вот когда надобность в добыче исчезает, земли обязаны вернуть в севооборот либо под лес. В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?

Карьеры могут создаваться в строго отведенных местах с глубиной добычи не больше 5 метров. Выполнение всех предписаний оказалось неподъемной ношей для многих хозяйств. Где-то копают глубже, где-то устроили свалку. В одном Могилевском районе набралось с десяток нарушителей.

Олег Ивашкевич, директор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Конечно, в свое время были допущены грубые ошибки в захоронении хозмусора. Когда нам дали замечание, предписание Комитета госконтроля, то мы в одночасье приняли серьезные меры для устранения этих недочетов. В течение 2-3 дней решили эту проблему, кажется, безнадежную. Но если взяться, то эта проблема решаемая.

На некоторых карьерах санитарные нормы не нарушались. Но вот полезные ископаемые, добытые хозяйством, порой использовались совсем не по назначению. Песок продавался сторонним людям. А это прямое нарушение законодательства. Но главное, что такие несанкционированные свалки приносят ущерб самой природе. Чтобы не допустить подобных нарушений, к работе подключились и экологи.

Андрей Овчинников, начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Конечно, несанкционированное размещение отходов ведет к ухудшению состояния земель, к их деградации. Уже активизировали работу в данном направлении, то есть все внутрихозяйственные и промышленные карьеры у нас под контролем.