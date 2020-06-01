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Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения

01 июня 2020 11:33
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Новости Беларуси. Десятки несанкционированных свалок обнаружил госконтроль в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-1
Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-2

Горы мусора появились в карьерах по добыче песка. Принадлежат они сельхозпредприятиям. Многие не только использовали их не по назначению, но еще и продавали полезные ископаемые на сторону. А это прямое нарушение законодательства.

Все подробности у Ирины Недобоевой.

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-4

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Такие земли предоставляются сельхозпредприятиям для добычи песка. При этом полезные ископаемые могут использоваться сугубо для собственных нужд. Никак не для продажи. А вот когда надобность в добыче исчезает, земли обязаны вернуть в севооборот либо под лес.

В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-6
Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-7

Карьеры могут создаваться в строго отведенных местах с глубиной добычи не больше 5 метров. Выполнение всех предписаний оказалось неподъемной ношей для многих хозяйств. Где-то копают глубже, где-то устроили свалку. В одном Могилевском районе набралось с десяток нарушителей.

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-9

Олег Ивашкевич, директор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:
Конечно, в свое время были допущены грубые ошибки в захоронении хозмусора. Когда нам дали замечание, предписание Комитета госконтроля, то мы в одночасье приняли серьезные меры для устранения этих недочетов. В течение 2-3 дней решили эту проблему, кажется, безнадежную. Но если взяться, то эта проблема решаемая.

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-11
Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-12

На некоторых карьерах санитарные нормы не нарушались. Но вот полезные ископаемые, добытые хозяйством, порой использовались совсем не по назначению. Песок продавался сторонним людям. А это прямое нарушение законодательства.

Но главное, что такие несанкционированные свалки приносят ущерб самой природе. Чтобы не допустить подобных нарушений, к работе подключились и экологи.

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-14

Андрей Овчинников, начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Конечно, несанкционированное размещение отходов ведет к ухудшению состояния земель, к их деградации. Уже активизировали работу в данном направлении, то есть все внутрихозяйственные и промышленные карьеры у нас под контролем.

Горы мусора, песок продавался сторонним людям. В работе карьеров в Могилёвской области выявили грубые нарушения-16

Сейчас карьеры под особым контролем по всей области. А вот нарушителям грозит вовсе не шуточное наказание – штрафы достигают нескольких десятков базовых величин.

# Мусор # Ирина Недобоева

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