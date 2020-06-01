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В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?

01 июня 2020 06:58
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Новости Беларуси. Десятки несанкционированных свалок обнаружил госконтроль в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горы бытового и строительного мусора появились в карьерах по добыче песка. Принадлежат эти места разработки сельхозпредприятиям. Земли им выделяют для обеспечения собственных нужд в полезном ископаемом.

В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-1
В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-2
В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-3

Когда надобность в добыче исчезает, территории обязаны вернуть в севооборот либо под лес. Но многие хозяйства не только использовали их не по назначению, но еще и продавали добытый песок сторонним организациям. А это прямое нарушение закона.

В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-5

Татьяна Димидюк, начальник отдела комитета госконтроля Могилевской области:
Выявлены нарушения санитарного, природоохранного состояния содержания этих карьеров. Мы переломили эту ситуацию. Сейчас в Могилевском районе в карьерах наведен порядок, карьеры используются в соответствии с законодательством. И наша теперь основная задача – не допустить таких ситуаций в области на других карьерах.

В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-7
В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-8

Алексей Новиков, начальник управления землеустроительной службы Могилевского райисполкома:
Были указаны недочеты в нашей работе. Я скажу, что незамедлительно были приняты меры. Эти меры и предписания, указанные нам, были устранены в полном объеме. Заинтересованным лицам были доведены и поставлены конкретные задачи к исполнению, чтобы в дальнейшем таких вопросов не возникали.

В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-10
В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?-11

Сейчас карьеры под особым контролем по всей области. А вот нарушителям грозит вовсе не шуточное наказание – штрафы достигают нескольких десятков базовых величин.

# Мусор # Алексей Новиков # Ирина Недобоева

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