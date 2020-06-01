В карьерах по добыче песка в Могилёвской области выросли горы мусора. Откуда они там появились?

Новости Беларуси. Десятки несанкционированных свалок обнаружил госконтроль в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горы бытового и строительного мусора появились в карьерах по добыче песка. Принадлежат эти места разработки сельхозпредприятиям. Земли им выделяют для обеспечения собственных нужд в полезном ископаемом.

Когда надобность в добыче исчезает, территории обязаны вернуть в севооборот либо под лес. Но многие хозяйства не только использовали их не по назначению, но еще и продавали добытый песок сторонним организациям. А это прямое нарушение закона.

Татьяна Димидюк, начальник отдела комитета госконтроля Могилевской области:

Выявлены нарушения санитарного, природоохранного состояния содержания этих карьеров. Мы переломили эту ситуацию. Сейчас в Могилевском районе в карьерах наведен порядок, карьеры используются в соответствии с законодательством. И наша теперь основная задача – не допустить таких ситуаций в области на других карьерах.

Алексей Новиков, начальник управления землеустроительной службы Могилевского райисполкома:

Были указаны недочеты в нашей работе. Я скажу, что незамедлительно были приняты меры. Эти меры и предписания, указанные нам, были устранены в полном объеме. Заинтересованным лицам были доведены и поставлены конкретные задачи к исполнению, чтобы в дальнейшем таких вопросов не возникали.