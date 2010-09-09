Городские услуги для сельского населения: государственные соцстандарты в областях выведут на новый уровень

В ближайшие несколько лет в Минской области построят шесть новых школ, расширят сеть магазинов и увеличат количество маршрутных такси. А в агрогородке Сенница местные жители живут в ожидании сверхсовременного торгово-развлекательного центра.

Программу возрождения села в Сеннице начали пять лет назад. И начали с соцтандартов. Сейчас в агрогородке — более трех тысяч человек. Поэтому сферу обслуживания постоянно расширяют. В местном Доме быта оказывают услуги как первой необходимости, так и эксклюзивные. К примеру, шьют одежду под заказ. Но среди востребованных пока лишь подгонка брюк и маскировка дефектов.

Галина Галиевкая, швея:

Где-то что-то подшить, где-то что-то обновить. Наклейку пришить, чтобы вещь моднее смотрелась.

Подклеивает, меняет набойки и ставит каблуки. Рабочий график у Игоря на два часа больше. Сейчас демисезон, поэтому ремонтировать несут сразу и «осень» и «зиму». Все срочно. Недавно ради эксперимента посетителям предложили пошив сапог, однако эта идея себя не оправдала.

Игорь Смолин, мастер по ремонту обуви:

Это дорогостоящий процесс, он не будет себя окупать. Обувь будет очень дорогая, ведь сделана в ручном исполнении.

Здесь оказывают тринадцать видов услуг. Но доходные пока — стирка, утюжка и парикмахер. На стрижку записываются за несколько дней и приходят строго по графику. Ведь здесь мужчин и женщин обслуживает один мастер. Теперь в местном прейскуранте появилось и срочное фото. В перспективе откроют кабинет косметолога и солярий. Но уверенности в том, что эти услуги себя окупят, пока нет. Ведь на маникюр и педикюр — до сих пор не нашлось клиентов.

Александр Турчин, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

Для некоторых социальных стандартов надо поднимать планку повыше, и определенная дифференцированность в подходе к социальным стандартам должна быть.

Зато в Доме культуры зрителя не зовут, сам приходит. Труппы из всего Минского района здесь ставят спектакли и проводят концерты. Для детей более двух десятков кружков. Для взрослых вскоре появится своё кафе караоке.

Наталья Терентьева, директор ГУ «Сенницкий Дом культуры»:

Мы сейчас хотим открыть дискотеку для тех, кому за 30-40 и повыше, женские клубы для пенсионеров и открываем школу здорового питания.

При сенницком сельсовете две тысячи детей. Из них половина —школьники. Однако средних учебных заведений всего два. Эта школа рассчитана на пятьсот учеников, но за партами сидят семьсот двадцать. Чтобы мест хватило, в классы ставят дополнительную мебель, а также переводят малышей на вторую смену обучения. Проблему решит только реконструкция.

Сергей Титков, заместитель председателя Сенницкого сельского совета:

За счет стадиона есть возможность пристроить дополнительные классы. Увеличить тем самым социальный стандарт, который сейчас не выполняется. Поскольку на одного учащегося должно быть 8 метров квадратных, а на данный момент — 5.

Через пять лет на пустыре появятся сразу шесть новостроек. А также возведут торгово-развлекательный центр. Он, кстати, будет первым в Сеннице, многофункциональным. Среди тысячи павильонов с продуктами питания и одеждой разместятся игровые площадки и откроют первый видеозал. Ведь пока в агрогородке своего кинотеатра нет.