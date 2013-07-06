Гомельчанин открыл в Нью-Йорке белорусский ресторан и предлагает около 500 блюд, 140 видов чая и омлет «Привет от Лукашенко»

Новости США. Беларусь на день раньше Соединенных Штатов Америки празднует свой День Независимости. И в США, к слову, есть где отметить главный белорусский праздник, а заодно отведать жареной картошечки с грибами и омлет от Лукашенко.

Бруклин в Нью-Йорке – самый густонаселенный район. Здесь проживает порядка 2,5 миллионов человек. В отличие от Манхэттена, представляющего собой коммерческий центр с небоскребами, Бруклин – так называемый спальный район, с большим количеством мелких предприятий. Возможно, именно поэтому здесь обосновалось около сотни тысяч эмигрантов из разных стран, в том числе и из бывшего СССР. Соотечественники по родине скучают и открывают магазины и рестораны национальных кухонь: русской, узбекской, азербайджанской и белорусской.

Кафе «Сябры» появилось на карте общепита Нью-Йорка восемь лет назад. Открыл его гомельчанин Александр Малкеев, который переехал жить в США в начале 90-ых.

Александр Малкеев, владелец ресторана:

Есть молдавские, украинские рестораны, грузинские, армянские – какие хотите. Но только не белорусские, что неправильно. Поэтому я решил открыть белорусский ресторан, потому что соскучились люди по нашей кухне. Не каждый же день хозяюшка делает колдуны и драники. Много наименований.

На кухне трудятся не только белорусы, но еще украинка и пара мексиканцев, которые могут приготовить по заказу посетителей около пяти сотен разных блюд. Чаще всего заказывают кушанья из картошки. А к ним – мачанка, холодец и сало.

Александр Малкеев, владелец ресторана:

Мы стараемся приблизить один к одному вкус, как мы кушали в Беларуси. У меня заняло очень много времени найти правильную картошку, потому что белорусские народ знает, что драник из любой картошки не сделаешь. Здесь мне пришлось поискать ее. Нашел.

Цена порции драников вполне демократичная – 6,5 долларов. Столько же стоит и одно из главных блюд шеф-повара – омлет «Привет от Лукашенко».

Александр Малкеев, владелец ресторана:

Есть у нас в ассортименте, все спрашивают, омлет «От Лукашенко». Поверьте мне, это очень вкусные омлет. Он подается в чугунных сковородках, толщина высокая. В этом омлете и грибы, и лук, и буженина. Американцы делают «все овощи», а мы делаем туда всю нашу еду. Очень вкусно. Ее называют «белорусская пицца».

Приходят сюда не только мигранты из Беларуси и России, но и американцы, китайцы, французы, которым хочется приобщиться к экзотичной для них кухне далекой страны. Заезжие русскоязычные артисты ресторан «Сябры» уже, наверное, прописывают в райдере, когда собираются в Нью-Йорк на гастроли.

Александр Малкеев, владелец ресторана:

Кушали у меня и ансамбль «Тутси», и Григорий Лепс, и Аллегрова, два юмориста Ветров и Гальцев, Серега наш гомельский кушал.

Этот ресторан отличается от остальных заведений Нью-Йорка тем, что здесь не продают спиртное. Зато в чайной карте – 140 видов горячего напитка.

В ближайших планах у Александра – расширение своего предприятия. Ресторатор собирается заполнить пустующую пока нишу и создать сеть таких вот кафе. Продажа драников в Америке дает хороший навар.