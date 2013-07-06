На «Линии Сталина» восстановят одну из крупнейших наступательных операций Красной Армии - операцию «Багратион»

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» восстановят одну из крупнейших наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной. В этом году исполняется 69 лет с начала операции «Багратион». В исторической реконструкции битвы задействуют более двухсот человек. Среди участников не только белорусы, но и граждане России, Украины и Эстонии. Театральное представление пройдет 7 июля.

Типичный эпизод из 44-го... Белорусская деревня оккупирована фашистами. На помощь измученным жителям продвигается советская армия. В воздухе свистят пули. Хаотично взрываются бомбы. Рукопашный бой. И наконец - долгожданное освобождение.

Этот урок истории под открытым небом зрители, наверняка, запомнят надолго. Дым, огонь и грохот снарядов.

Международный фестиваль «Лето 44-го» пройдет в шестой раз. Десятки зрителей станут свидетелями реконструкции крупнейшей наступательной операции Красной Армии «Багратион». Ведь, как известно, именно ее успех предопределил исход остальных сражений, в результате которых советская земля наконец освободилась от немецко-фашистской оккупации.

Александр Метла, организатор проекта:

Это исторический факт, который никто не может отрицать. Мы победили. Об этом надо знать, помнить.

Сергей Свитюк, участник реконструкции:

Я сегодня в роли разведчика. Войти в эту роль поспособствовал подвиг моего деда, который на территории Брестской крепости принял первый бой.

В театрализованной постановке примут участие более двухсот человек. Все они представители военно-исторических клубов, причем, не только Беларуси. Максим Бочков вместе с маленькой дочкой приехал из Москвы. По профессии он фотограф, сегодня — в роли военного корреспондента.

Максим Бочков, участник реконструкции (Россия):

Это нужно. Чтобы и историю не забывали, и молодежь воспитывали, потому что молодежь вообще ничего не знает.

Рядовой Мельников сегодня также в составе Красной Армии. Молодой человек из Эстонии. Признается, на родине сейчас по-разному оценивают события той войны, но сам уверен: переписать историю нельзя.

А вот вжиться в роль врага, говорят, участники представления, не так уж просто. Одного костюма недостаточно...

Дмитрий Спиченок, участник исторической реконструкции (Россия):

У меня целая сборка литературы по моему подразделению, которое я реконструирую, по униформе, по снаряжению, по боевым действиям в истории Беларуси по конкретным периодам.

Всю программу исторической реконструкции зрители увидят 7 июля. Действие пройдет в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Хотя самые любознательные пришли на репетицию уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.