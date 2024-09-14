Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске

За звание сильнейших борются белорусские спасатели. Состязания ежегодно на протяжении 8 лет устраивают в день рождения столицы. Это уже традиция. Но в этот раз свое мастерство демонстрируют не только отечественные специалисты. Присоединились коллеги из Вьетнама, Санкт-Петербурга и Тюменской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Преимущественно участвуют мужчины, но по-настоящему сложные упражнения наравне с сильной половиной выполняют и девушки. Всего на победу в международных соревнованиях претендуют порядка 100 участников-огнеборцев. Борьба идет в трех категориях: индивидуальный зачет, тандем и командная эстафета.

Кирилл Славщик, участник соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель»:

К старту готов, постараюсь показать хороший результат. Из года в год стараемся поддерживать эту тенденцию. Проводили сборы, то есть комплекс упражнений, комплекс тренировок. И к соревнованиям готовы.

Лаура Мантай, участница соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» (Россия):

Соревнование организовано великолепно, очень все нравится, покрытие не скользкое, это очень хорошо. Все приветливо встретили.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Беларусь занимает фактически лидирующие позиции в этом спорте, в том числе в пожарно-спасательном. Совсем недавно вернулись с чемпионата мира, мы стали вторыми в общем зачете, а мужчины завоевали фактически весь пьедестал в индивидуальных видах. Мы очень рассчитываем на то, что этот спорт будет развиваться, будет набирать популярность в нашем обществе, а люди будут становиться сильнее, более обученные, подготовленные. Чтобы эффективно оказывать помощь людям, которые попали в беду.