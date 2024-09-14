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Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске

14 сентября 2024 10:59
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За звание сильнейших борются белорусские спасатели. Состязания ежегодно на протяжении 8 лет устраивают в день рождения столицы. Это уже традиция. Но в этот раз свое мастерство демонстрируют не только отечественные специалисты. Присоединились коллеги из Вьетнама, Санкт-Петербурга и Тюменской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске -2

Соревнования представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Преимущественно участвуют мужчины, но по-настоящему сложные упражнения наравне с сильной половиной выполняют и девушки. Всего на победу в международных соревнованиях претендуют порядка 100 участников-огнеборцев. Борьба идет в трех категориях: индивидуальный зачет, тандем и командная эстафета. 

Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске -4

Кирилл Славщик, участник соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель»:
К старту готов, постараюсь показать хороший результат. Из года в год стараемся поддерживать эту тенденцию. Проводили сборы, то есть комплекс упражнений, комплекс тренировок. И к соревнованиям готовы. 

Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске -6

Лаура Мантай, участница соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» (Россия):
Соревнование организовано великолепно, очень все нравится, покрытие не скользкое, это очень хорошо. Все приветливо встретили.

Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске -8

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Беларусь занимает фактически лидирующие позиции в этом спорте, в том числе в пожарно-спасательном. Совсем недавно вернулись с чемпионата мира, мы стали вторыми в общем зачете, а мужчины завоевали фактически весь пьедестал в индивидуальных видах. Мы очень рассчитываем на то, что этот спорт будет развиваться, будет набирать популярность в нашем обществе, а люди будут становиться сильнее, более обученные, подготовленные. Чтобы эффективно оказывать помощь людям, которые попали в беду.

Белорусские спасатели борются за звание сильнейших в Минске -10

Для гостей работают тематические фотозоны, интерактивные точки для детей, выступают заслуженные артисты Беларуси. Для зрителей организаторы предусмотрели специальные конкурсы и призы, а у активных болельщиков есть возможность поучаствовать в некоторых этапах соревнований.

# МЧС Беларуси

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