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Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси

01 мая 2026 08:07
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Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из Беларуси и России. Как пояснили в литовской таможне, запрет распространяется на топливо в штатных баках, из которых оно поступает в двигатель или системы охлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси-2

Разрешенный объем – не более 200 литров. Сейчас в Литве топливо дорожает стремительно. Стоимость дизеля взлетела на 30 % с начала ближневосточного конфликта. Согласно опросам местного банка, 26 % жителей стали реже пользоваться личными автомобилями, а власти на этом фоне ранее рекомендовали людям использовать общественный транспорт и электромобили.

# Новости Литвы # Беларусь-Литва

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