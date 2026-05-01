Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси

Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из Беларуси и России. Как пояснили в литовской таможне, запрет распространяется на топливо в штатных баках, из которых оно поступает в двигатель или системы охлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешенный объем – не более 200 литров. Сейчас в Литве топливо дорожает стремительно. Стоимость дизеля взлетела на 30 % с начала ближневосточного конфликта. Согласно опросам местного банка, 26 % жителей стали реже пользоваться личными автомобилями, а власти на этом фоне ранее рекомендовали людям использовать общественный транспорт и электромобили.