Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из России и Беларуси

Литва с 3 мая ограничивает ввоз топлива из Беларуси и России. Как пояснили в литовской таможне, запрет распространяется на топливо в штатных баках, из которых оно поступает в двигатель или системы охлаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.