Головченко в Астане: этот год стал для Беларуси одним из самых тяжёлых с момента образования СНГ

Роман Головченко, премьер-министр Б еларуси: Этот год стал для Беларуси, для России, остальных стран Содружества, наверное, одним из самых тяжелых с момента образования Содружества. Наши традиционные западные теперь уже бывшие партнеры открыто ставят цели по полной производственной, технологической, финансовой изоляции наших стран. Мало того, коллективный Запад, может, и сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса.

Еще до участия в Совете Роман Головченко встретился со своим казахстанским коллегой. Стороны уверены, что Минску и Астане нужно двигаться дальше в области промкооперации, реализуя договоренности, достигнутые на высшем уровне.

Роман Головченко:

Фон очень благоприятный, буквально две недели назад в вашей прекрасной столице встретились президенты Беларуси и Казахстана, в ходе чего они еще раз подтвердили нацеленность и готовность на укрепление всего спектра отношений между Беларусью и Казахстаном в первую очередь в торгово-экономической сфере. Для нас это не просто стимул, а задача, которую мы должны реализовывать усердно и целенаправленно.

Что касается товарооборота между Беларусью и Казахстаном, то в 2022 году наблюдается неплохая динамика. Движение вверх есть в двустороннем направлении: растет как белорусский экспорт в Казахстан, так и наоборот.