Григорий Азарёнок, СТВ:

Действительно, Запад своих планов по нам не оставил. Они прекрасно понимают, что единственное, что может попробовать сокрушить Беларусь – это прямой военный конфликт. Участие наших Вооруженных Сил за рубежом нашей страны – это то, что может очень сильно испортить обстановку для России, которая сейчас продвигается: и Торецк, и Донбасс. Вот эти все истории.

Это очень сильно подвешивает ситуацию вообще в мире на грань мировой войны. Батька вчера так и сказал: Втягивание Беларуси в войну – это третья мировая война. Не шутите с этим, не делайте этого. Но понятно, что делают это операторы и кукловоды, которые за тысячу километров находятся. Ну вот такой комментарий. Да, якобы с нашей территории залетает что-то якобы российское. Они в ответ бьют по Мозырю, мы обмениваемся ударами, а дальше это все неконтролируемая эскалация, летит все в пропасть.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Слушай, но ничего, по сути дела, не изменилось, потому что после 2020 года у них были те же планы. Они говорят постоянно про Мозырь. Они говорят про то, что там будут нанесены удары в той или иной степени. Они строят всякого рода провокации, говоря о том, что якобы там планируют, допустим, россияне устроить какие-то подрывы. И вот такая же информация была не один раз после 2022 года.

И все это просто момент прощупывания нас и проверка, как мы будем реагировать. Мы-то не запускаем никаких дронов на территорию Украины, мы-то свои Вооруженные Силы держим в рамках, в пределах границы. А что они вытворяют? Они постоянно нас провоцируют. Мало того, что БПЛА, их постоянно залетают с целью разведки. Ракеты летали, вертолеты летали. Это регулярно происходит. При этом мы как бы все спускаем на тормоза, решая эти вопросы дипломатично.

Потому что мы тем самым пытаемся им объяснить, что мы не хотим ввязываться в войну и что это будет невыгодно никому. Но им это неинтересно. Почему неинтересно? Потому что всеми способами они да пытаются нас ввязать в эту войну. И, на мой взгляд, сегодня с Украиной договариваться невозможно. Может быть, с ними и нет смысла в принципе договариваться, потому что они ничего не решают.

Как ты сказал? Кукловоды решают всё. Ими управляют. У них определённые цели и задачи для того, чтобы втянуть нас в эту их игру.