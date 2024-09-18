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Женская сборная Беларуси по хоккею одержала первую в истории победу на международном турнире

18 сентября 2024 19:28
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Первый международный турнир в истории, второй матч и уже дебютная победа. Женская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 15 лет, начала писать новую летопись, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по хоккею одержала первую в истории победу на международном турнире-1

Представительницы Синеокой в непростом матче нанесли поражение сверстницам из второй дружины Москвы. Они захватили инициативу и одно время вели с комфортным преимуществом – 3:0. Однако затем хозяйки льда сравняли цифры на табло. Но решающее слово осталось за белорусками. Есть виктория – 4:3! Наибольший вклад в успех внесла Александра Войтова. На счету юной спортсменки дубль.

# Хоккей

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