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В Минске появилась «полоса препятствий» для пятиборцев – оценили новинку

18 сентября 2024 18:27
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Полоса препятствий – новый вид в современном пятиборье, который вытеснил верховую езду. Ноу-хау уже год значится в юниорском международном календаре. Белорусы оценили этот вид только на недавнем мировом форуме, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

О новой площадке, которая позволяет готовить чемпионов, расскажет Юлия Силипицкая.

В Минске появилась «полоса препятствий» для пятиборцев – оценили новинку-2

На вид 60 метров дистанции пройти очень легко, но это иллюзия. Конечно, чемпиону мира, 16-летнему Акиму Гнедчику, такое по плечу, однако без спортивной квалификации лучше не штурмовать объект. Можно просто записаться на обучение. А пока это только для ребят которые входят в состав национальных команд.

В Минске появилась «полоса препятствий» для пятиборцев – оценили новинку-4

Полоса препятствий состоит из 8 элементов. На соревнованиях шесть – утверждает международная федерация, а два – выбирают организаторы. Всего существует 14. Сертифицируемая конструкция появилась и в Минске на базе СДЮШОР по современному пятиборью 14 сентября в олимпийский день.

В Минске появилась «полоса препятствий» для пятиборцев – оценили новинку-6

Валентин Боровок, директор СДЮШОР по современному пятиборью:
Прочность их просто сумасшедшая. Ничего на сегодня такого сверхъестественного нет, важно было соблюсти габариты, стандарты. Единственное, что отличие имеет, она собрана не с легких алюминиевых материалов, она собрана из стали. Благодаря этой полосе препятствий мы можем полноценно проводить тренировочный процесс.

В Минске появилась «полоса препятствий» для пятиборцев – оценили новинку-8

На завершившемся чемпионате мира до 17 лет в Португалии в копилке белорусов оказалось одно золото нашего Акима Гнедчика, хотя в финалах значилось четверо белорусов. Готовились ребята к этому форуму дома. Новый вид тренировали на голой земле.

Подробности в сюжете.

# Юлия Силипицкая # Белорусские спортсмены

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