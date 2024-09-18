В Минске появилась «полоса препятствий» для пятиборцев – оценили новинку

Полоса препятствий – новый вид в современном пятиборье, который вытеснил верховую езду. Ноу-хау уже год значится в юниорском международном календаре. Белорусы оценили этот вид только на недавнем мировом форуме, рассказали в программе «СТВ-Спорт». О новой площадке, которая позволяет готовить чемпионов, расскажет Юлия Силипицкая.

На вид 60 метров дистанции пройти очень легко, но это иллюзия. Конечно, чемпиону мира, 16-летнему Акиму Гнедчику, такое по плечу, однако без спортивной квалификации лучше не штурмовать объект. Можно просто записаться на обучение. А пока это только для ребят которые входят в состав национальных команд.

Полоса препятствий состоит из 8 элементов. На соревнованиях шесть – утверждает международная федерация, а два – выбирают организаторы. Всего существует 14. Сертифицируемая конструкция появилась и в Минске на базе СДЮШОР по современному пятиборью 14 сентября в олимпийский день.

Валентин Боровок, директор СДЮШОР по современному пятиборью:

Прочность их просто сумасшедшая. Ничего на сегодня такого сверхъестественного нет, важно было соблюсти габариты, стандарты. Единственное, что отличие имеет, она собрана не с легких алюминиевых материалов, она собрана из стали. Благодаря этой полосе препятствий мы можем полноценно проводить тренировочный процесс.